Chance Liga 2025/2026

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jiří Seidl
  10:28
Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v utkání s Duklou Praha.
Ostravský útočník Ladislav Almási se raduje z gólu.

Ostravský útočník Ladislav Almási se raduje z gólu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Christian Frýdek z Baníku spěchá za míčem během utkání se Slováckem.
Souboj ostravského Christiana Frýdka a Patrika Blahúta ze Slovácka.
Ostravský záložník Christian Frýdek padá po souboji s Filipem Vaškem ze...
Ostravští fotbalisté Ladislav Almási a David Lischka (zleva) naskakují na centr...
8 fotografií

Užil si roli hlavního kouče?

„My máme jednoho hlavního trenéra,“ prohlásil Michal Šmarda. „Hlavně jsem rád, že jsme utkání se Slováckem (2:0) zvládli, že to byla týmová práce. To je to nejdůležitější.“

Přesto, byla pro něj pozice v tomto zápase odlišná, než když je na lavičce Pavel Hapal?

„Neřekl bych, že to pro mě byla nějaká novinka. To ne, protože už jsem nějaká mužstva vedl ve druhé lize,“ připomněl Šmarda, že trénoval Prostějov a Žižkov. „Samozřejmě cítíte větší zodpovědnost. Ale jak jsem řekl – máme jednoho hlavního trenéra a výborného. Tvoříme tým.“

V této sezoně za Baník v lize a evropských pohárech nastoupilo už 23 fotbalistů.

To proti Slovácku potvrdili i hráči, protože utkání zvládli, byť se jich oproti předešlému duelu v Konferenční lize v Celje vyměnilo v základní sestavě sedm.

„Cítím z toho mužstva, že má energii, že si jde trpělivě za těmi třemi body,“ připomněl Michal Šmarda, že Ostravští zlomili odpor Slovácka až ve druhém poločase.

Přesto není změn v ostravské sestavě v porovnání s evropskými poháry a ligou příliš?

„Každý zápas si vyhodnocujeme, přemýšlíme s trenéry nad sestavou, máme pohovory s kluky, jak se kdo cítí,“ nastínil Šmarda, jak skládají mužstvo. „Vnímáme, že někteří hráči potřebují vytížit více a někteří si trošičku odpočinout. Víme, že postavíme třeba Laca (Almásiho) a že vydrží šedesát sedmdesát minut. Ale to my po hráčích chceme, říkáme jim: Jo, jezdi, makej, dokud to dáš. Vůbec není ostuda, když v sedmdesáté minutě řekne, že toho má dost a nastoupí někdo další. Můžeme hráče rotovat.“

Podle něj je velice důležitá komunikace s fotbalisty. „A oni jsou zodpovědní, řeknou, jak se cítí, protože některým vyhovuje být v zápasovém rytmu. Jiní přiznají, že jsou pokopaní, tak je pošetříme,“ uvedl Michal Šmarda.

Proti Slovácku dostali více prostoru oproti většině předešlých duelů především útočník Ladislav Almási a záložníci Christian Frýdek a Christ Tiehi, kteří nastoupili v základu. A do hry se podruhé po svém příchodu z Rakówa Čenstochová dostal i srbský záložník Srdjan Plavšić.

Noví fotbalisté si zvykají

Úplně poprvé po letním přestupu z Liberce nastoupil od první minuty Christian Frýdek.

„Zvykal si na prostředí, na spoluhráče a pak měl bohužel trošku problém se svalem, který ho na nějaký čas vyřadil ze hry,“ popsal asistent ostravského trenéra Michal Šmarda cestu záložníka na hřiště. „Poslední dobou velmi dobře pracoval na tréninku a jelikož je už zdravý, tak jsme ho mohli zařadit do základní sestavy.“

Šmarda souhlasil, že Frýdek přinesl do hry výbornou práci s míčem. „Takovou tu předfinální fázi. Hodně se podílel na centrovaných balonech, na rozehrávce, na standardkách.“

Christian Frýdek z Baníku spěchá za míčem během utkání se Slováckem.

Ovací se doma po bezmála dvou letech dočkal i útočník Ladislav Almási, který proti Karviné i Slovácku dal gól.

„Potuloval se po nějakých hostováních, kde si nezískal pevné místo, a před sezonou se vrátil k nám,“ přiblížil Šmarda. „Je to o práci, o tom, aby využil své přednosti, a když jako útočník dává góly, je to super. Laco se vydal dobrou cestou. Pracuje, je pokorný a my jsme rádi, že máme někoho, kdo může zaskočit za Erika (Prekopa).“

A jak Šmarda vidí Christa Tiehiho, jenž v Česku začínal v roce 2021 v Opavě a do Baníku přišel z maďarského Diósgyőru na hostování s opcí na přestup?

„Je velmi silný s míčem, dobrý do kombinace, do výstavby. Ale přišel v průběhu přípravy, také toho moc nenahrál, takže do týmu se pomalu zapracovává, zvyká si na spoluhráče, na systém hry, celkově na celý tým,“ upozornil Šmarda.

Obzvlášť povzbuzující pro Baník je návrat srbského záložníka Srdjana Plavšiće po dvou letech. Stejně jako v poháru v Celje i proti Slovácku šel do hry ve druhém poločase.

„Měli jsme s ním pohovor, protože přišel den před zápasem v Celje,“ připomněl Michal Šmarda. „Věděli jsme, že moc herní praxe v Polsku neměl, že naposledy hrál někdy před měsícem, takže potřebuje získat takovou tu herní kondici. Sám říkal, že bude lepší, když nastoupí až v průběhu utkání, dá se říct do unavenější obrany. Za tu chvilku prokázal, že bude pro tým přínosem.“

Vstoupit do diskuse

6. kolo

7. kolo

Kompletní los

3. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v...

27. srpna 2025  10:28

Víc peněz pro účastníky, méně pro vítěze i další změny. Vše důležité o Lize mistrů

Měření evropských hokejových klubů je opět tady. Ve čtvrtek 28. srpna startuje jedenáctý ročník Ligy mistrů, nechybí ani trojnásobné české zastoupení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější...

27. srpna 2025  10:25

Slavia v Lize mistrů: program, možní soupeři, historie, kde sledovat

Fotbalisté Slavie mají jako šampion české ligy jistou účast v ligové fázi nejatraktivnější klubové soutěže na světě. Soupeře v Lize mistrů budou znát 28. srpna, kdy je na programu los. Jaké kluby...

27. srpna 2025  9:10

Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

Nesmiřitelní Montekové a Kapuleti střihnutí troškou vtipných Škopkových a Konopníků. Ve fotbalovém prostředí se oprášila rivalita, která na nějaký čas usnula. Ústecký Viagem přitápí pod kotlem a...

27. srpna 2025  8:11

Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole...

27. srpna 2025  7:22

Celtic ztroskotal na Kajratu Almaty. Do Ligy mistrů senzačně míří i kyperský Pafos

Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva...

26. srpna 2025  22:18,  aktualizováno  23:37

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

King Kong z Lotyšska. Bydlel s Ricem, teď potrápil Spartu. A jak vzpomíná na Rigu?

Premium

Snad v každých dveřích se musí sklonit, aby si neodřel čelo. Měří přes dva metry, ruce jako chobotnice, dlaně velké jako lopaty. „Když jsme v žáčcích v zimě trénovali v hale po basketbalistech,...

26. srpna 2025

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Od nedělního utkání s Duklou sice pár desítek hodin uplynulo, novinky ohledně čerstvě zraněných sparťanských fotbalistů však stále žádné. „Můžu vám prozradit jen to, že s námi nejsou a očekávám, že...

26. srpna 2025  17:44

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

26. srpna 2025  15:55

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.