Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Užil si roli hlavního kouče?
„My máme jednoho hlavního trenéra,“ prohlásil Michal Šmarda. „Hlavně jsem rád, že jsme utkání se Slováckem (2:0) zvládli, že to byla týmová práce. To je to nejdůležitější.“
Přesto, byla pro něj pozice v tomto zápase odlišná, než když je na lavičce Pavel Hapal?
„Neřekl bych, že to pro mě byla nějaká novinka. To ne, protože už jsem nějaká mužstva vedl ve druhé lize,“ připomněl Šmarda, že trénoval Prostějov a Žižkov. „Samozřejmě cítíte větší zodpovědnost. Ale jak jsem řekl – máme jednoho hlavního trenéra a výborného. Tvoříme tým.“
V této sezoně za Baník v lize a evropských pohárech nastoupilo už 23 fotbalistů.
To proti Slovácku potvrdili i hráči, protože utkání zvládli, byť se jich oproti předešlému duelu v Konferenční lize v Celje vyměnilo v základní sestavě sedm.
„Cítím z toho mužstva, že má energii, že si jde trpělivě za těmi třemi body,“ připomněl Michal Šmarda, že Ostravští zlomili odpor Slovácka až ve druhém poločase.
Přesto není změn v ostravské sestavě v porovnání s evropskými poháry a ligou příliš?
„Každý zápas si vyhodnocujeme, přemýšlíme s trenéry nad sestavou, máme pohovory s kluky, jak se kdo cítí,“ nastínil Šmarda, jak skládají mužstvo. „Vnímáme, že někteří hráči potřebují vytížit více a někteří si trošičku odpočinout. Víme, že postavíme třeba Laca (Almásiho) a že vydrží šedesát sedmdesát minut. Ale to my po hráčích chceme, říkáme jim: Jo, jezdi, makej, dokud to dáš. Vůbec není ostuda, když v sedmdesáté minutě řekne, že toho má dost a nastoupí někdo další. Můžeme hráče rotovat.“
Podle něj je velice důležitá komunikace s fotbalisty. „A oni jsou zodpovědní, řeknou, jak se cítí, protože některým vyhovuje být v zápasovém rytmu. Jiní přiznají, že jsou pokopaní, tak je pošetříme,“ uvedl Michal Šmarda.
Proti Slovácku dostali více prostoru oproti většině předešlých duelů především útočník Ladislav Almási a záložníci Christian Frýdek a Christ Tiehi, kteří nastoupili v základu. A do hry se podruhé po svém příchodu z Rakówa Čenstochová dostal i srbský záložník Srdjan Plavšić.
Noví fotbalisté si zvykají
Úplně poprvé po letním přestupu z Liberce nastoupil od první minuty Christian Frýdek.
„Zvykal si na prostředí, na spoluhráče a pak měl bohužel trošku problém se svalem, který ho na nějaký čas vyřadil ze hry,“ popsal asistent ostravského trenéra Michal Šmarda cestu záložníka na hřiště. „Poslední dobou velmi dobře pracoval na tréninku a jelikož je už zdravý, tak jsme ho mohli zařadit do základní sestavy.“
Šmarda souhlasil, že Frýdek přinesl do hry výbornou práci s míčem. „Takovou tu předfinální fázi. Hodně se podílel na centrovaných balonech, na rozehrávce, na standardkách.“
Ovací se doma po bezmála dvou letech dočkal i útočník Ladislav Almási, který proti Karviné i Slovácku dal gól.
„Potuloval se po nějakých hostováních, kde si nezískal pevné místo, a před sezonou se vrátil k nám,“ přiblížil Šmarda. „Je to o práci, o tom, aby využil své přednosti, a když jako útočník dává góly, je to super. Laco se vydal dobrou cestou. Pracuje, je pokorný a my jsme rádi, že máme někoho, kdo může zaskočit za Erika (Prekopa).“
A jak Šmarda vidí Christa Tiehiho, jenž v Česku začínal v roce 2021 v Opavě a do Baníku přišel z maďarského Diósgyőru na hostování s opcí na přestup?
„Je velmi silný s míčem, dobrý do kombinace, do výstavby. Ale přišel v průběhu přípravy, také toho moc nenahrál, takže do týmu se pomalu zapracovává, zvyká si na spoluhráče, na systém hry, celkově na celý tým,“ upozornil Šmarda.
Obzvlášť povzbuzující pro Baník je návrat srbského záložníka Srdjana Plavšiće po dvou letech. Stejně jako v poháru v Celje i proti Slovácku šel do hry ve druhém poločase.
„Měli jsme s ním pohovor, protože přišel den před zápasem v Celje,“ připomněl Michal Šmarda. „Věděli jsme, že moc herní praxe v Polsku neměl, že naposledy hrál někdy před měsícem, takže potřebuje získat takovou tu herní kondici. Sám říkal, že bude lepší, když nastoupí až v průběhu utkání, dá se říct do unavenější obrany. Za tu chvilku prokázal, že bude pro tým přínosem.“