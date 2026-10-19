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Chance Liga 2026/2027

Aby nás viděl pan Mikloško. Ostravští fotbalisté uctili legendu, pak se za ni rvali

Jiří Seidl
  8:15
Sparťan Roman Macek a ostravský Filip Kubala bojují o balon.

Sparťan Roman Macek a ostravský Filip Kubala bojují o balon. | foto: MAFRA

Abdullahi Bewene z Baníku se žene za míčem přes ležícího sparťana Martina...
Trenér Sparty Brian Priske se chytá za hlavu po ztrátě míče svých svěřenců.
Sparťan Ki-Jana Hoever se snaží propíchnout míč mezi ostravskými Michalem...
Ostravský záložník Jiří Boula sleduje Huga Sochůrka ze Sparty, jak si...
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Fandové a fotbalisté ostravského Baníku před zápasem se Spartou minutou potlesku uctili v září zesnulého šéfa sportovního úseku klubu a někdejšího reprezentačního brankáře Luďka Mikloška. Domácí k utkání nastoupili v dresech klubů, v nichž dříve Mikloško hrál. Baník v 11. kole první ligy se Spartou remizoval 0:0.

„Měl jsem husí kůži a trošičku slzy v očích...“ přiznal ostravský útočník Filip Kubala. „Připomnělo mi to, jaký to byl člověk, jak za nás bojoval.“

Příznivci připravili choreo a skandovali Mikloškovo jméno. Pocta gólmanovi jako by ostravské fotbalisty nakopla. Proti Spartě podali nejlepší výkon v sezoně.

„Ano, bylo to motto, že jsme nechtěli dát soupeři ani centimetr prostoru, snažili jsme se jezdit, aby to pan Mikloško viděl,“ řekl Kubala.

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„Věděli jsme za koho také hrajeme,“ potvrdil ostravský trenér Roman Skuhravý. „Byla to nádherná rozlučka, i když ji nejde udělat úplně takovou, jakou by si člověk jako Luděk zasloužil. Bylo to krásné, dojemné, spojené s výbornou atmosférou i soupeřem.“

A Ostravští byli blízko výhře. Dali i gól, leč sudí ho Jiřímu Boulovi neuznali kvůli postavení Víta Škrkoně mimo hru.

Skuhravý je přesvědčený, že měl platit, jelikož Škrkoň se balonu vůbec nedotknul. „To, zda bránil brankáři ve výhledu bylo neprůkazné,“ podotkl trenér. „Může to tak být, ale šlo o střelu z dálky. Neumím se s tím smířit. A je jedno, na jakou stranu by takový gól padl. Byl to velice dobrý zápas, jemuž chyběl jen gól. Navíc vím, co by to s klukama udělalo, viděl jsem jejich reakci z lavičky, protože těch gólů moc nedáváme. Přitom takovou drogu potřebujeme, navíc dostat se do vedení proti Spartě...“

Chance Liga 2026/27

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V utkání s Artisem Brno ale týž verdikt sudích pomohl Baníku.

„Neberu, že šlo dnes o gól ve prospěch Baníku. Jsem přesvědčený, že lidi chtějí vidět góly,“ namítl Skuhravý.

Ostravští měli proti Spartě i další šance, jenže svou bídnou statistiku pouze sedmi vstřelených branek nerozšířili i mimo jiné proto, že John Mercado na brankové čáře svým pozadím vyrazil střelu Davida Planky. Další možnosti zlikvidoval gólman Jakub Surovčík.

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„Ta gólová bilance je tristní, ale tristnější by bylo, kdybychom si šance nevypracovávali,“ prohlásil Skuhravý.

Jenže, jak začít góly střílet?

„Trénujeme to zprava, zleva, zespodu, seshora, s klukama se o tom bavíme. Nepochybuju, že to zlomíme,“ odpověděl Skuhravý. „Ze všech čísel vidím, že jsme se hnuli. V předešlých zápasech jsme dostali na držku, odešla nám defenziva. Je to takový začarovaný kruh, musíme vyladit obě fáze. A k tomu dojdeme jenom přes takový výkon jako dneska.“

Na ostravské straně se několika zákroky zaskvěl gólman Martin Jedlička, který v závěru chytil střelu Mercada, když tři sparťané šli na jednoho obránce Baníku.

„Kdybychom v osmdesáté deváté minutě dostali gól, bylo by to pro nás kruté,“ konstatoval kouč. „Dneska našemu týmu chyběly jenom tři body, na které jsme měli.“

Proč tak Baník nehrál i v předchozích zápasech?

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„Samozřejmě jsme to řešili, i minule po Bohemce (0:1). Moc dobře víme, jak jsme hráli a věřím, že se to už nebude opakovat,“ řekl Kubala.

„Utkání se Spartou před úžasnou kulisou vám nedovolím nic vypustit, ale velká mužstva takové výkony opakují,“ uvedl Skuhravý. „O mužstvu jsem od svého příchodu nepochyboval ani vteřinu. Nikdy. My hlavně potřebujeme stabilitu a je úplně jedno, jestli v zápasové kondici, nebo v herní kvalitě. Odpověď na tu otázku leží v Liberci.“

Tam Baník hraje v příštím kole v sobotu...

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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