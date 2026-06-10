Potvrzeno. Trenér Skuhravý zamířil ze Slováka na lavičku Baníku

Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i čtrnácté Slovácko, které se zachránilo proti Artisu Brno.
|
Slovácko potvrdilo konec Skuhravého. Může dojít k pikantní rošádě s Baníkem
Ostravští v sezoně vystřídali čtyři trenéry. Baník nejprve v říjnu opustil Pavel Hapal, na jehož místo přišel Tomáš Galásek. I on ale na lavičce vydržel pouhé čtyři měsíce, než ho v polovině února vystřídal Ondřej Smetana. Pod ním Slezané postoupili do semifinále domácího poháru, v němž podlehli Karviné. Když ale v lize klesli na poslední místo, koncem dubna nastoupil Dvorník. Podle klubového webu měl podepsanou dlouhodobou smlouvu.
Ostrava naposledy sestoupila před deseti lety, v minulém ročníku skončila třetí.