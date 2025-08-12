Chance Liga 2025/2026

Protest podal i Baník Ostrava, nelíbí se mu výkon sudích v derby s Karvinou

Autor:
  15:31
Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí zaslaly oficiální stížnost na výkony sudích ve víkendových zápasech i Bohemians 1905 a Olomouc.
Útočník Baníku Ladislav Almási (vpravo) slaví gól do sítě Karviné.

Útočník Baníku Ladislav Almási (vpravo) slaví gól do sítě Karviné. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Karvinský trenér Martin Hyský gestikuluje směrem ke svým svěřencům během utkání...
Karvinský obránce Dávid Krčík (vlevo) proměňuje pokutový kop v utkání s Baníkem.
Fotbalisté Karviné se radují z gólu v utkání s Baníkem Ostrava.
Fotbalisté Karviné se radují z výhry nad Baníkem Ostrava.
13 fotografií

Baník si v protestu zaslaném na FAČR stěžuje na dvě situace v pokutovém území. Podle něj v 63. minutě sudí špatně vyhodnotili souboj faulujícího Christa Tiéhiho s Abdallahem Gningem. Z nařízené penalty dal gól na konečných 2:1 pro hostující Karvinou Dávid Krčík.

„V případě, že ke kontaktu výše uvedených hráčů skutečně došlo, nelze z dostupných záběrů posoudit intenzitu kontaktu. Z televizních záběrů je však zřejmé, že případný kontakt nemohl způsobit pád hostujícího hráče č. 12 (Gning) tak, jak proběhl. Hostující hráč se dle našeho názoru zapojil do souboje o míč nebezpečným způsobem – tzv. šlapákem, podrážkou napřed,“ uvedl ostravský klub.

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Druhá situace se odehrála v závěru nastaveného času, kdy karvinský záložník Alexandr Bužek zahrál ve vápně rukou. „Ruka byla v nepřirozené poloze – daleko od těla. Hostující hráč míč dobře viděl a měl přehled o celé situaci; pohyb míče pro něj nebyl nijak nečekaný. Měl dostatek času pohyb své ruky ovlivnit a ruku použil vědomě ke zpracování míče,“ stojí v prohlášení.

Ostravě se nelíbí verdikt sudích, přestože komise rozhodčích v pondělí uvedla, že penalta nebyla nařízena správně. „Hráč hostujícího družstva č. 21 (Bužek) měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče,“ napsala komise.

V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Plzeň tak učinila po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.

5. kolo

Kompletní los

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
