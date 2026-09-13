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Chance Liga 2026/2027

Nejen prohry, Baník trápí i hráči z korupční kauzy: Pochybili, ale svět není černobílý

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  7:05

Fotbalisté Baníku Ostrava oslavovali trefu Matěje Chaluše, gól do sítě Jablonce však následně odvolal VAR kvůli ofsajdu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Nejen mizerný útok a katastrofální obrana fotbalistů Baníku jsou témata pro fanoušky ostravského klubu před nedělním ligovým kolem proti Pardubicím (13.00). Problematičtí jsou rovněž hráči, kterých se týká kauza ohledně ovlivňování výsledků.

Zejména jde o obránce Jakuba Elbela a někdejšího dorosteneckého brankáře klubu Matyáše Moučku, které trestali členové etické komise Fotbalové asociace České republiky.

Devatenáctiletý Moučka dostal tento týden pokutu 40 tisíc korun a zákaz činnosti na tři roky za přijetí úplatku v utkání dorostenecké ligy a v dalších dvou případech si ho nechal slíbit.

Vedení Baníku v této souvislosti vydalo prohlášení.

„Klub rozhodnutí respektuje a jednoznačně odmítá jakékoli jednání směřující k ovlivňování fotbalových utkání. Takové jednání je v přímém rozporu s hodnotami, které FC Baník Ostrava dlouhodobě prosazuje, i s principy fair play,“ stojí ve vyjádření.

Potrestaný fotbalista Elbel si našel nové angažmá rychle, ze Sigmy míří do Baníku

Zástupci klubu dodávají, že Moučkovi k 30. červnu 2026 skončilo angažmá z brněnského Artisu a mezi hráčem a Baníkem neexistuje žádný smluvní vztah.

„Případ Matyáše Moučky je zároveň nutné odlišovat od případů Davida Látala a Jakuba Elbela. Zatímco Moučka byl potrestán za přímou účast na ovlivňování utkání a přijetí úplatku, Látal i Elbel byli pravomocně potrestáni za jiný typ provinění – neoznámení disciplinárního přečinu. Ani jeden z nich nebyl potrestán za ovlivnění utkání či za úplatkářství,“ uvedli představitelé Baníku.

„Právě toto rozlišení je pro klub při posuzování dalšího působení obou hráčů důležité. FC Baník Ostrava považuje jejich jednání za chybu, za kterou oba nesou odpovědnost a za kterou byli také potrestáni. Současně však respektuje skutečnost, za jaký konkrétní disciplinární přečin byli pravomocně odsouzeni, a věří v možnost nápravy a druhé šance. V případě Davida Látala i Jakuba Elbela proto klub postupuje s vědomím jejich pochybení, nikoli však s připisováním jednání, za které nebyli potrestáni.“

Útočník David Látal už nafasoval baníkovské oblečení a byl oficiálně představen svým novým zaměstnavatelem.

Látal přišel do Baníku v prosinci 2024 z Chrudimi, ale nyní se zotavuje z dlouhodobého zranění. Po Elbelovi Ostravští sáhli tento týden poté, co s ním šéfové Sigmy Olomouc rozvázali smlouvu.

Členové etické komise potrestali Elbela zákazem činnosti na tři měsíce a pokutou 30 tisíc korun a Látala na dva měsíce a 20 tisíc korun za to, že nenahlásili pokusy o ovlivnění zápasů, o kterých podle nich věděli.

Tresty oběma vypršely.

„Angažmá Jakuba jsme velmi podrobně zanalyzovali. Mluvili jsme s ním a seznámili se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení,“ uvedl na klubovém webu ostravský sportovní manažer Michal Kordula. „Pro nás je podstatné za co byl potrestán – za neoznámení disciplinárního přečinu. Ne za ovlivnění utkání ani za úplatkářství.“

Jakub Elbel na tréninku Olomouce.

Šestadvacetiletý obránce vzkázal, že ví, že chyboval. „Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. Teď dostávám šanci pokračovat dál a jsem za ni rád,“ řekl Elbel.

K jeho příchodu se vyjádřil rovněž trenér Roman Skuhravý, který už dříve v souvislosti s Látalem prohlásil, že korupce je pro něj absolutně nepřijatelná věc a v případě trestů by byl nekompromisní.

„V klubu jsme o tom hodně moc přemýšleli a věděli jsme, že pokud se pro jejich podporu rozhodneme, musíme být přesvědčení, že si druhou šanci zaslouží,“ řekl Skuhravý. „Svět není černobílý, takže jim dáme druhou příležitost. Každý si ji zaslouží.“

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
13. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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