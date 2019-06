Stronati zatím v Ostravě zůstává, klub se s Poznaní nedohodl

„Kluby se na jeho přestupu nedohodly, ale budu rád, když Patrizio bude pokračovat, protože je pevný článek Baníku. Přestupové okno je ale dlouhé a stát se může cokoliv,“ uvedl sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski.

Trenér Páník byl v případě Stronatiho v klidu. „Znám polské mančafty, vím, jak se na trhu chovají. Nejraději mají volné hráče zadarmo. Věděl jsem, že dva až tři miliony eur nedají,“ usmál se Bohumil Páník.

Je přesvědčený, že pro Stronatiho by bylo nejlepší, aby pokračoval v Baníku. „Za rok se může dostat do reprezentace a přestoupit do úplně jiných mužstev a zemí. Tím nechci srážet Lech Poznaň, což je velký klub s ambicemi a diváckou podporou. Patří mezi tři největší kluby v Polsku,“ uvedl kouč, který v případě stopera jiné nabídky nezaregistroval.

Ostravští po minulé sezoně řešili i to, zda budou pokračovat nejzkušenější hráči – brankář Jan Laštůvka a útočník Milan Baroš. Zatímco Laštůvka už v pondělí trénoval, Baroš chyběl. „Mám seznam hráčů, podle kterého jedu. Laštůvka je tam napsaný od prvního dne, Baroš má o něco delší dovolenou,“ řekl Bohumil Páník.

Bude tedy pokračovat? „Některé věci neuspěcháte,“ odpověděl trenér. „Po sezoně jsme se ani moc neloučili, bylo to rychlé, byli jsme naštvaní, že jsme neurvali pohár ani na třetí pokus. Nebyl čas se objímat. S Milanem jsme se bavili ještě před koncem sezony, ale vždy záleží na hráči, jak se cítí a podobně.“

Marek Jankulovski podotkl, že samozřejmě všichni věří, že Baroš bude pokračovat. „Je to ale na něm. Domluvili jsme se, že má týden volna navíc, takže je na dovolené s rodinou. Vrátí se v neděli. V pondělí se bude hlásit. Má chuť pokračovat a pořád má Baníku co dát, ale poslední slovo je na něm,“ upozornil Jankulovski.

S mužstvem už naplno trénovaly i obě posily – útočník Tomáš Smola z Opavy a záložník Milan Lalkovič ze Sigmy Olomouc. „Chtěli bychom mít dobrou dvacítku hráčů, aby byla konkurence a hráči věděli, že se musejí pořád snažit podávat absolutní výkon, protože je má kdo nahradit,“ uvedl Bohumil Páník.

„Tak je to v těch silných mančaftech, které nemají problém jako my, když hrají systémem středa – sobota – středa. A třeba několikrát za sebou, jak nás to potkalo v závěrečných pěti zápasech minulé sezony. Přibyla nám zranění a těžko jsme se s tím vyrovnávali.“

Z ostravského kádru zatím nikdo neodešel. „Zatím nevíme, kdo případně půjde pryč,“ uvedl kouč. „Hráči se vracejí z hostování, abychom je po pauze viděli, i když je sledujeme i během roku. Teď mají šanci se ukázat, aby zůstali v kádru.“