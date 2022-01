Fotbalisté Ostravy se připravují v tureckém Beleku v plné síle

„Přesně tak jsme to zamýšleli, abychom měli takovou porci zápasů a všichni odehráli devadesát minut, abychom na jaro byli co nejlépe připraveni,“ uvedl ostravský trenér Ondřej Smetana.

Byť Ostravští už odehráli dva duely v rámci Tipsport ligy, až v Turecku nastoupí v plné síle. Dosud totiž dostali příležitost jen hráči rezervy a navrátilci z hostování. Ostatně B tým skupinu C zimní ligy zakončí, a to zítra od 10.30 v areálu Vista proti Prostějovu.

„Je jen dobře, že zimní soutěž využili mladí hráči, byla to pro ně motivace,“ ocenil Smetana výhry nad prvoligovými soky Karvinou (5:2) a Pardubicemi (4:2).

Fotbalové přípravy před ligovým jarem

Smetana oba duely viděl. Nezamotaly mu výkony nadějných fotbalistů hlavu? „Ukázali, že se máme kam dívat, ale musíme s nimi dál pracovat. A posunout je teď najednou do prvoligového kádru by nebylo fér vůči ostatním klukům, kteří na podzim pracovali dobře,“ odpověděl kouč.

Přesto v Beleku, kam odletělo 23 hráčů do pole a tři brankáři, jsou z juniorky záložník Sebastian Boháč a útočník Daniel Smékal.

Ondřej Smetana, trenér Baníku Ostrava

Naplno začíná trénovat brankář Jan Laštůvka, jenž v závěru podzimu chyběl kvůli lehčí operaci kolena. Uvědomuje si, že se po kvalitních výkonech Viktora Budinského bude muset rvát o návrat na pozici jedničky. „Mezi námi je zdravá konkurence, ale bude to zajímavé, jak si to v bráně rozdáme,“ řekl Laštůvka.

„Ano, bude to mezi nimi boj o jedničku,“ potvrdil i trenér Smetana. „Nebylo by vůči Buďovi fér, kdybych řekl cokoliv jiného. Buďa tady pracoval a po zranění Laštyho dostal šanci, kterou chytil za pačesy.“

Posily budou bojovat o sestavu

O místo v sestavě usilují i zimní posily, záložníci Šimon Falta z Plzně a Bělorus Arťom Koncevoj z Ruchu Brest a obránce Martin Chlumecký z Teplic.

V čem trenér Smetana vidí jejich sílu?

„Šimonovou předností je jeho obrovská variabilita, má i velké zkušenosti a kvalitu,“ uvedl Ondřej Smetana. „Po fyzických testech jsme viděli, jak je kondičně připravený. Okamžitě se zařadil mezi tři nejlépe fyzicky připravené hráče, což je při našem herním způsobu povzbuzující.“

Arťom Koncevoj je podle něj tahový hráč. „Je mladý, reprezentant Běloruska a koho jiného brát než hráče národního týmu, jemuž je dvaadvacet let. Umí dát gól, má asistence. Je to přesně profil, jako když jsme hledali Laca (Almásiho), mladý kluk, který už i něco zažil, má i nějaké zkušenosti a obrovskou motivaci pracovat, posunout se dál. Na křídlo jsme potřebovali trochu jiné typy, než máme, a to splňuje.“

Martin Chlumecký přišel zvýšit konkurenci na levé straně obrany. „Je ještě relativně mladý, ověřený. Chceme s ním pracovat. Má předpoklady dál se zlepšovat,“ podotkl kouč, jehož hlavně těší, že má zpět v kádru stopera Davida Lischku a zůstal i záložník Yira Sor, o něhož usilovala Sparta. „Jsem maximálně spokojený, šéf Baníku ukázal, že je silný,“ usmál se Ondřej Smetana.