Chance Liga 2025/2026

Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

Autor:
  10:55
Utkáním s Widzewem Lodž zakončí fotbalisté Baníku ve čtvrtek soustředění v tureckém Beleku. A trenéru Tomáši Galáskovi se už rýsuje základní sestava pro jarní část soutěže. Objevit by se v ní mohli hned čtyři noví hráči – brankář Martin Jedlička, obránce Vlasij Sinjavskij a útočníci Abdallah Gning s Václavem Jurečkou
Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...
Ondřej Kričfaluši si zpracovává balon před Václavem Jurečkou. Oba sleduje Petr...
Matúš Rusnák a Srdjan Plavšič (zleva) sledují letící míč.
Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...
9 fotografií

„Do zápasu s Aktobe jsme šli z plné přípravy, z velké únavy, takže o to více jsem rád, že mi to tam spadlo,“‘ uvedl na klubovém webu Jurečka po minulém přípravném utkání s kazašským soupeřem.

Baník vyhrál 3:0, Jurečka dal dva góly, Gning jeden. Jak vypadá jejich souhra?

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

„Ještě je potřeba, abychom si na sebe zvykli,“ podotkl Jurečka. „Nějaká spolupráce tam je, snažíme se na sebe na hřišti mluvit. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Už jsem pochopil, jak se on na hřišti chová, že si taky někdy sbíhá pro balony, takže se pak držím více nahoře. Je to vše o tom, abychom věděli, co od toho druhého můžeme čekat.“

Martin Jedlička, jenž přišel z Plzně na hostování s opcí, by měl nahradit v roli jedničky Dominika Holce, který není s týmem na soustředění a po dohodě se zástupci klubu řeší svou budoucnost.

Jedlička posílil Baník, míří na hostování s opcí. Zvýší konkurenci, říká Mikloško

„Moc mě tréninky baví,“ pochvaluje si Jedlička spolupráci s trenéry gólmanů Vítem Baránkem a Janem Laštůvkou. „Je vidět, že oba jsou bývalí výborní brankáři. Jejich vedení mě může kvalitativně posunout zase někam dál.“

Svolení hledat si nové angažmá má i záložník Christian Frýdek, který zazářil v šestém kole proti Slovácku (2:0), ale v dalších 13 zápasech už tolik vidět nebyl, navíc bojoval i se zraněním.

Nejistý je i další osud Ladislava Almásiho, Patricka Kpoza, Alexe Munksgaarda, Eldara Šehiće a Christa Tiéhiho

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

21. ledna 2026  10:59

Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Utkáním s Widzewem Lodž zakončí fotbalisté Baníku ve čtvrtek soustředění v tureckém Beleku. A trenéru Tomáši Galáskovi se už rýsuje základní sestava pro jarní část soutěže. Objevit by se v ní mohli...

21. ledna 2026  10:55

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči...

Na hřišti budou rivalové, mimo něj však fotbalové kluby Slavia a Barcelona půjdou ruku v ruce. Pro dobrou věc. Jejich středeční zápas v pražském Edenu v rámci Ligy mistrů bude věnován podpoře dětí a...

21. ledna 2026  9:10

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

21. ledna 2026  9:10

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už...

21. ledna 2026  7:41

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Hostem pořadu FotbalOna byl Libor Volf, zakladatel fotbalové akademie Volf...

Jeho fotbalová škola Volf Soccer Academy má pobočky v Kanadě, USA, Egyptě, Ugandě i v Česku. A věnuje se nejen nadějným hráčům, ale i hráčkám. „V Americe chce být skoro každá malá holka...

21. ledna 2026  6:17

Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo

Gianluigi Donnarumma smutní po inkasované brance na hřišti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Bodö/Glimt porazili Manchester City 3:1. Hosté dohrávali bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho. Arsenal v Lize mistrů vyhrál i sedmý zápas. Na vítězství 3:1 na hřišti Interu Milán...

20. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

20. ledna 2026  20:53

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených...

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.