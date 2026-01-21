Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

„Do zápasu s Aktobe jsme šli z plné přípravy, z velké únavy, takže o to více jsem rád, že mi to tam spadlo,“‘ uvedl na klubovém webu Jurečka po minulém přípravném utkání s kazašským soupeřem.
Baník vyhrál 3:0, Jurečka dal dva góly, Gning jeden. Jak vypadá jejich souhra?
Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem
„Ještě je potřeba, abychom si na sebe zvykli,“ podotkl Jurečka. „Nějaká spolupráce tam je, snažíme se na sebe na hřišti mluvit. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Už jsem pochopil, jak se on na hřišti chová, že si taky někdy sbíhá pro balony, takže se pak držím více nahoře. Je to vše o tom, abychom věděli, co od toho druhého můžeme čekat.“
Martin Jedlička, jenž přišel z Plzně na hostování s opcí, by měl nahradit v roli jedničky Dominika Holce, který není s týmem na soustředění a po dohodě se zástupci klubu řeší svou budoucnost.
Jedlička posílil Baník, míří na hostování s opcí. Zvýší konkurenci, říká Mikloško
„Moc mě tréninky baví,“ pochvaluje si Jedlička spolupráci s trenéry gólmanů Vítem Baránkem a Janem Laštůvkou. „Je vidět, že oba jsou bývalí výborní brankáři. Jejich vedení mě může kvalitativně posunout zase někam dál.“
Svolení hledat si nové angažmá má i záložník Christian Frýdek, který zazářil v šestém kole proti Slovácku (2:0), ale v dalších 13 zápasech už tolik vidět nebyl, navíc bojoval i se zraněním.
Nejistý je i další osud Ladislava Almásiho, Patricka Kpoza, Alexe Munksgaarda, Eldara Šehiće a Christa Tiéhiho