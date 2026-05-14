Chance Liga 2025/2026

Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy

Jiří Seidl
  16:14
I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

Nové Bazaly | foto: L35 Arquitectos

„Pořád věřím, že se Baníku podaří nějakým zázrakem v nejvyšší soutěži udržet,“ řekl primátor Dohnal (ODS).

K tomu Ostravští ve zbývajících dvou zápasech v sobotu od 17.00 doma se Zlínem a týden na to v Praze s Duklou potřebují získat o bod více než Dukla, která v sobotu nastoupí v Teplicích a je o tři body před Baníkem.

„Zakázka na projektovou dokumentaci, přípravu stadionu na Bazalech je už dneska tak daleko, že si neumím představit, že bychom ji zastavili,“ uvedl Jan Dohnal. „Naprosto svědomitě mohu říct, že pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, co by ale nesouviselo se sportovní stránkou Baníku, tak příprava Nových Bazalů poběží dál.“

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Na podzim ale budou komunální volby a může se změnit vedení města...

„Tuto otázku jsme řešili před rokem,“ připomněl Jan Dohnal. „Pokud se pouštíme do takhle velkého, drahého a náročného projektu, který se navíc podle mě bude řešit nejméně ještě další dvě volební období, a aby projekt byl životaschopný, musíte získat širokou politickou podporu. Troufnu si říct, že v Ostravě na dnešní politické mapě není jediný subjekt, který by se vůči této stavbě vymezoval. Takže věřím, že i kdyby komunální volby dopadly jakýmkoliv způsobem a došlo by třeba k velkým změnám, že by žádná ze stran stávající koalice ve vedení města nebyla, tak by projekt pokračoval dál.“

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Dohnal konstatoval, že město do Nových Bazalů, které mají přijít na jednu a půl miliardy korun, už vložilo hodně peněz. „Navíc to není stavba na tři pět let, takže ani nemůže podléhat nějakým momentálním sportovním výkonům, formě. Je to stavba, která by tady měla být sto let. Takže opravdu jakákoliv situace Baníku aktuálně na Nové Bazaly nebude mít vliv.“

Primátor ale upozornil, že případný pád ostravských fotbalistů do nižší soutěže by znamenal jejich nižší podporu od města.

Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS.

„Podle dotačních titulů, jak je máme nastavené, Baník nyní ročně čerpá zhruba třicet milionů korun na mládež,“ upozornil Dohnal. „Ve druhé nejvyšší soutěži by ta částka byla zhruba kolem devíti milionů korun. Takže výrazně nižší.“

A jak by se sestup podepsal na podpoře profesionálního týmu?

„Město na profi sport peníze nedává,“ odpověděl Jan Dohnal. „Dáváme peníze pouze do mládeže, a to všem týmům ve vrcholovém sportu. A ta je odvislá od ligové příslušnost dospělého družstva.“

Musák se sžívá s Baníkem v jeho těžkém období: Víme, že naše situace je kritická

Dohnal doufá, že případný pád Baníku by byl jen krátkodobou záležitostí. „Pokud by se to nedejbože stalo, tak věřím, že se hned další sezonu do první ligy vrátit, tak jak tomu bylo minule,“ připomněl sestup ostravského mužstva v roce 2016 a jeho okamžitý návrat mezi elitu.

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

KVÍZ: 23 otázek k 23. titulu. Jaká byla mistrovská sezona Slavie?

Slávističtí fanoušci v emocích po vítězsví 2:1 nad Olomoucí.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.

vydáno 14. května 2026

Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet

Titulová radost fotbalové Slavie.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

14. května 2026  15:49

Sudí na Slavii nechybovali. Vyrovnávací trefu Jablonce neuznali správně

Útočník Chytil dopravil míč do jablonecké branky i přes bolest.

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...

14. května 2026  15:43

Trenér Koubek o nominaci Chorého: Nechci jít proti všem, ale mám svou hlavu

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Za necelé tři týdny se svými hráči nastoupí v Praze do letadla a odcestuje do Spojených států na fotbalové mistrovství světa. „Sbaleno ještě nemám. Když někam letím odpoledne, tak se začínám balit...

14. května 2026  13:39

Musák se sžívá s Baníkem v jeho těžkém období: Víme, že naše situace je kritická

Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z...

Během podzimu přišel slovenský záložník Artúr Musák do ostravského Baníku s Ondřejem Kričfalušim a Davidem Plankou jako velká naděje. Jenže ani oni strádající Baník, který už má ve fotbalové lize jen...

14. května 2026  12:46

Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS

Shakira během svého vystoupení na pláži Copacabana

Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...

14. května 2026  11:10

Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?

Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...

14. května 2026  11:05

Rozstřel s Jaroslavem Tvrdíkem byl z organizačních důvodů zrušen

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz měl být ve čtvrtek od 13 hodin předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vysílání bylo z organizačních důvodů zrušeno.

14. května 2026  10:47

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

