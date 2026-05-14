Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy

„Pořád věřím, že se Baníku podaří nějakým zázrakem v nejvyšší soutěži udržet,“ řekl primátor Dohnal (ODS).
K tomu Ostravští ve zbývajících dvou zápasech v sobotu od 17.00 doma se Zlínem a týden na to v Praze s Duklou potřebují získat o bod více než Dukla, která v sobotu nastoupí v Teplicích a je o tři body před Baníkem.
„Zakázka na projektovou dokumentaci, přípravu stadionu na Bazalech je už dneska tak daleko, že si neumím představit, že bychom ji zastavili,“ uvedl Jan Dohnal. „Naprosto svědomitě mohu říct, že pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, co by ale nesouviselo se sportovní stránkou Baníku, tak příprava Nových Bazalů poběží dál.“
Na podzim ale budou komunální volby a může se změnit vedení města...
„Tuto otázku jsme řešili před rokem,“ připomněl Jan Dohnal. „Pokud se pouštíme do takhle velkého, drahého a náročného projektu, který se navíc podle mě bude řešit nejméně ještě další dvě volební období, a aby projekt byl životaschopný, musíte získat širokou politickou podporu. Troufnu si říct, že v Ostravě na dnešní politické mapě není jediný subjekt, který by se vůči této stavbě vymezoval. Takže věřím, že i kdyby komunální volby dopadly jakýmkoliv způsobem a došlo by třeba k velkým změnám, že by žádná ze stran stávající koalice ve vedení města nebyla, tak by projekt pokračoval dál.“
Dohnal konstatoval, že město do Nových Bazalů, které mají přijít na jednu a půl miliardy korun, už vložilo hodně peněz. „Navíc to není stavba na tři pět let, takže ani nemůže podléhat nějakým momentálním sportovním výkonům, formě. Je to stavba, která by tady měla být sto let. Takže opravdu jakákoliv situace Baníku aktuálně na Nové Bazaly nebude mít vliv.“
Primátor ale upozornil, že případný pád ostravských fotbalistů do nižší soutěže by znamenal jejich nižší podporu od města.
„Podle dotačních titulů, jak je máme nastavené, Baník nyní ročně čerpá zhruba třicet milionů korun na mládež,“ upozornil Dohnal. „Ve druhé nejvyšší soutěži by ta částka byla zhruba kolem devíti milionů korun. Takže výrazně nižší.“
A jak by se sestup podepsal na podpoře profesionálního týmu?
„Město na profi sport peníze nedává,“ odpověděl Jan Dohnal. „Dáváme peníze pouze do mládeže, a to všem týmům ve vrcholovém sportu. A ta je odvislá od ligové příslušnost dospělého družstva.“
Dohnal doufá, že případný pád Baníku by byl jen krátkodobou záležitostí. „Pokud by se to nedejbože stalo, tak věřím, že se hned další sezonu do první ligy vrátit, tak jak tomu bylo minule,“ připomněl sestup ostravského mužstva v roce 2016 a jeho okamžitý návrat mezi elitu.