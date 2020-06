Slavia si určitě bude dávat pozor na naše standardky, ví ostravský Stronati

Ostatně na hřiště Baníku přijedou oba nejlepší současné týmy ligy. Po Slavii to bude Plzeň, a to 7. července od 17.00.

Další duely čekají Ostravské venku – 23. června proti Spartě, 27. června v Liberci (oba od 20.00) a 8. července v Jablonci (18.00).

„My jsme hlavně rádi, že jsme se dostali do první šestky, že můžeme hrát s těmi nejlepšími týmy ligy. A pořád máme šanci zabojovat o evropské poháry,“ uvedl ostravský stoper Patrizio Stronati.

Jaké to je hrát se stejným protivníkem tak brzy znovu? „Má to plus i minus,“ odpověděl Stronati. „Zřejmě to bude mít vliv na změnu taktiky slávistů i naší. Musíme se dívat dopředu a zkusit na hřišti něco změnit, abychom je překvapili a třeba se nám podařilo utkání dotáhnout k výhře.“

Ostravský trenér Luboš Kozel podotkl, že Slavia je pro něj nyní trochu čitelnější. „Připravovali jsme se na ni před týdnem a navíc jsme viděli její utkání ve Zlíně. Bude to doufám o maličkostech,“ uvedl Kozel. Věří, že domácí především v defenzivě zopakují výkon z minulého utkání se Slavií.

„Pokud bychom ale řešili některé věci jako v Liberci (0:0), tak by to nestačilo. Musíme podat lepší výkon a musíme být nebezpečnější dopředu. Byl bych rád, kdybychom více hrozili i ze hry,“ řekl Kozel.

V předešlém duelu Ostravští oba góly dali slávistům po rohových kopech. „Soupeř si určitě bude dávat pozor na naše standardky, ale jsme v nich docela silní,“ upozornil Patrizio Stronati.

Minulé střetnutí bylo i pořádně vyhecované. „Doufám, že to bude stejné i tentokrát, že tam budou emoce, které do takového utkání patří,“ řekl Stronati. „A nahecovaní musíme být více než oni. Doufejme, že přijdou už i nějací fandové, když se koronavirová opatření rozvolňují.“´

Podle Kozla by Baníku mohla pomoci i nedávná zkušenost ze vzájemného zápasu. „Že kluci půjdou do utkání s vědomím, že se dá se Slavií hrát, že nám to pomůže, abychom jim znovu pořádně vzdorovali,“ dodal Luboš Kozel.