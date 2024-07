Ambice Baníku: víc bodů, být nahoře. Vedení přifouklo kádr a zvýšilo rozpočet

Místo Letáčka přišel Holec Na poslední chvíli přišel ostravský Baník o brankáře Jiřího Letáčka, jehož zlákala nabídka ze španělského Getafe. Klub tak musel urychleně řešit nečekanou komplikaci. A sportovní ředitel Luděk Mikloško ji vyřešil příchodem Dominika Holce, jenž minulou sezonu strávil v Karviné. Přitom ve hře bylo i angažmá Václava Hladkého, který vychytal v Ipswichi postup do anglické Premier League. „Bavili jsme se, ale myslel si, že bude jasná jednička. Snažil jsem se mu vysvětlit, že místo si musí vydobýt,“ vysvětloval Mikloško. „Říkal jsem mu, že mu nebudu lhát. Jenže jemu se to moc nelíbilo, z toho důvodu asi nepřišel. Další variantou byl Dominik Holec, s tím jsme se domluvili. Bydlí v Ostravě, žádné komplikace nenastaly, přichází se porvat o místo mezi tyčemi.“ S příchodem zkušeného 29letého slovenského gólmana je spokojený i kouč Pavel Hapal. „Znám ho delší dobu, je to kvalitní gólman,“ zmínil Hapal. Na začátku ligy ale do branky postaví Jakuba Markoviče. „Byl s námi celou přípravu. Bylo by nefér mu teď říct, že přivádíme novou jedničku,“ doplnil kouč Baníku.