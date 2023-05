Fotbalisté Baníku začnou boje o udržení doma. Bídnou sezonu už ale nezachrání

A pod ní vyvěsili transparent: Vidíš to taky, Václave? No uznej, že s tímhle materiálem v klubu se do Evropy vykročit nedá.

Každopádně Baník bez ohledu na další výsledky potřebuje k jistotě udržení mezi elitou šest bodů. Do závěrečné fáze sezony vstoupí v sobotu, kdy od 15.00 hostí Brno, které je o čtyři body níže na čtrnácté, barážové příčce.

„Pro nás to je obrovské zklamání. Zbývá nám pět zápasů a uděláme vše pro to, abychom uspěli. Důležité je, že tři utkání budeme hrát doma,“ prohlásil záložník Filip Kaloč.

„Každý zápas pro nás bude klíčový, dokud nebude jasno,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal.

Jak vůbec hráči vnímají hrozbu sestupu? „Nic příjemného to není, ale obavy jsme měli už po několika předchozích zápasech s týmy pod námi, které jsme nezvládli,“ přiznal Kaloč. „Říkali jsme si to v šatně, ale někteří kluci si to asi neuvědomovali.“

Ostravští základní část zakončili výhrou v Olomouci 4:1. Mohou jít do nadstavby přece jen klidnější? „To v žádném případě,“ namítl Hapal. „Pořád musíme být na špičkách, protože něco podcenit by byla velká chyba. A do toho budeme tlačit hráče.“

Propad Baníku do prvoligového podpalubí je o to smutnější, že o účast v prostřední skupině přišel jen vinou horších vzájemných zápasů s Českými Budějovicemi a Jabloncem. Všechny tři celky mají 35 bodů.

Kde Ostravští ztratili chybějící jeden bod? „Třeba v Mladé Boleslavi,“ připomněl Hapal prohru 0:1. „Tam jsme byli jasně lepší, ale o body jsme přišli ve spoustě dalších zápasů. Věřím však, že jsme na dobré cestě. Zkvalitnili jsme defenzivu, soupeři už proti nám nemají tolik šancí a my neděláme hloupé chyby při obdržených brankách.“

Pavel Hapal uvedl, že na analýzu sezony je ještě brzo.

„Ale nějakou myšlenku už máme,“ připustil kouč. „Možná byla chyba i u nás, u trenérů, že jsme nečekali, jak mužstvo zareaguje po dvou třech neúspěšných výsledcích. Na ty se nabalily další slabší zápasy. Teď je to však sto a jedna, když vidíme, jak mužstvo pracuje dnes a jak před dvěma měsíci. To je na zamyšlení.“