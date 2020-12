Fotbalisté Ostravy se vrací po 67 dnech domů, potřebují přidat

Minulý týden Baník po měsíci odehrál mistrovské utkání. Byť v Opavě vyhrál 2:1, jeho výkon byl hodně špatný. „Maximálně spokojený mohu být jen s výsledkem,“ prohlásil ostravský trenér Luboš Kozel.



Baníku po návratu do ligy, po dvou zápasech, které musel kvůli koronavirové nákaze a karanténě odložit, chyběl zápal, tah na branku, přesnější a rychlejší kombinace. „Bylo vidět, že jsme dlouho nehráli. Vše jsme dělali hrozně pomalu,“ uznal Kozel.

Ostrava - Bohemians Pátek 18.30 online

„Není to vůbec jednoduché. Karanténa. Pak trénujete a potom zase ne...,“ povzdechl si ostravský kapitán a brankář Jan Laštůvka. „Starší hráči se zpět do zápasového tempa dostávají hůře. Sám jsem nevěděl, co od toho čekat, protože jsem dlouho nechytal.“ Do branky se vrátil zhruba po devíti týdnech.



Proč ale Ostravským zejména v první půli chyběla i větší bojovnost? „Hra nám nevycházela, jednoduše jsme ztráceli balony, dvakrát třikrát jsme si nepřihráli. Bylo to pomalé, míč jsme nedostávali do křídelních prostor,“ uvedl Laštůvka. „Všude jsme byli pozdě a uprostřed hřiště jsme nepřitvrdili. Na ten poločas musíme zapomenout.“

Trenér Kozel vidí důvod také v tom, že se před zápasem připravovali na jinou hru, s jiným rozestavením. „Jenže jsme znovu byli nuceni reagovat na stav, jaký letos je,“ upozornil na covid. „Jeden ze tří hráčů, s nimiž jsme počítali do základu a kteří koronavirus ještě neměli, byl po čtvrtečních testech pozitivní... Takže vše, co jsme celou dobu dělali, jsme mohli hodit do koše.“ Luboš Kozel neprozradil jméno nemocného hráče, ale zřejmě šlo o Filipa Kaloče, který je na marodce i před dnešním střetnutím.

Kouč ocenil záložníka Adama Jánoše, že i po nemoci minule zvládl celé utkání. „A smekám před Fillem, který po jednom tréninku, po třech týdnech, kdy nám chyběl, v Opavě výborně naskočil do druhého poločasu,“ řekl Kozel.

„Přes to všechno náš výkon proti Bohemce musí být podstatně lepší,“ uvedl asistent trenéra Ivan Kopecký. „Soupeř má kvalitní hráče, například Necida. V sestavě mají rychlostní typy hráčů po stranách. Musíme si však pohlídat hlavně naši vlastní výkonnost.“