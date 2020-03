Ostravskému Baníku chybí vůdce. Baroš by to zvládnul, tvrdí Kozel

Minulé dva zápasy Ostravští nezvládli. Ve čtvrtfinále poháru propadli 0:5 se Spartou Praha a v lize doma podlehli 2:3 Mladé Boleslavi, která před tím ve třech duelech získala jediný bod a nedala ani gól.

Co se s Baníkem stalo?

„Nemyslím si, že je to otázka psychiky. Mladá Boleslav se snažila aktivně nás napadat. A z našich hráčů jsem cítil jakousi nejistotu,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Obránce Jaroslav Svozil odmítl, že by se na mužstvu projevilo uspokojení z dobrého vstupu do jara. „To si nemyslím. Trenér nás krotil. A je tady spousta zkušených hráčů, kteří nepřipustili, abychom létali nějak v oblacích.“

Fotbalisté tvrdí, že je nepoznamenala ani vidina třetího místa, na které by se v případě vítězství posunuli. „Pořád je ve hře spousta bodů plus nadstavbová část,“ namítl Jaroslav Svozil. „To ne,“ souhlasil stoper Patrizio Stronati. „V prvé řadě jsme chtěli podat dobrý výkon, odbojovat to. Jenže jsme zaspali začátek.“

Proč, to nikdo z mužstva netuší. „Dívat se, kteří v tabulce jsme, by byla největší chyba,“ uvedl trenér Kozel. „My se musíme soustředit na svůj výkon a bavit se, proč děláme takové chyby, proč špatně vstoupíme do zápasu. Pokud budeme hrát jako třicet minut s Mladou Boleslaví, třetí stejně nebudeme.“

Kouč připustil, že v případě posunu na třetí příčku by v týmu byla příjemnější nálada.

Baníku ale chyběl i výrazný vůdce. Snad až na Stronatiho se nikdo nesnažil ostatní burcovat, probrat.

„Je to o typologii hráčů. Škoda, že ještě není zdravý Milan Baroš, ten by to zvládnul,“ řekl Kozel. „Dostat tak brzo dvě branky by ale zmrazilo i silnější celky. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme se sebrali. Ale cením si toho, že se hráči dokázali zvednout, vyrovnat, i když nám v závěru první půle pomohla penalta. Do té doby jsme si toho moc nevytvořili. Přesto jsme po přestávce měli šance a mnoho nechybělo, abychom stav otočili. Pak bychom zápas hodnotili jinak.“

Problémem je, že si pravý obránce Martin Fillo zranil koleno. Proti Mladé Boleslavi za něj zaskočil Jaroslav Svozil. „Vypadá to, že Fillovo zranění je vážnější,“ podotkl Kozel.