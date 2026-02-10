Vnímal ji?
„Sociální sítě nemám, takže nevnímám vůbec nic,“ usmál se. „Spíše se snažím uklidnit mé blízké, když si něco přečtou v novinách, narazí na nějakou kritiku. Ale člověk není ve fotbale první rok. Jako hráče vás trenér posadí na lavičku, když jste trenér a prohráváte, tak si sbalíte kufry a jdete.“
Pro Galáska byl duel s Olomoucí desátým prvoligovým poté, co na podzim mužstvo převzal po Pavlu Hapalovi. A druhý vítězný. K tomu uhrál dvě remízy. Hapal v úvodních jedenácti kolech bral dvě výhry a čtyři nerozhodné výsledky.
Mohly by tři body s Olomoucí nalít do ostravských fotbalistů potřebné sebevědomí, které jim chybělo?
„To nedokážu říct, ale byl bych moc šťastný a přál bych si, aby tomu tak bylo,“ odpověděl Tomáš Galásek. „Hráči vědí, jak zdejší region žije fotbalem a jak těžké jsou ztráty bodů, potažmo být v tabulce tam, kde jsme. Je to o sebevědomí, takže věřím, že se od nynější výhry odrazíme.“
A jak to vidí ostravský kapitán Jiří Boula?
„Je to takové klišé, jak se říká. Vždycky, když je nějaká horší šňůra nebo se nedaří a přijde zápas, který vyhrajete, tak doufáte, že vás nastartuje. Nic jiného ani říct nejde,“ konstatoval. „Všichni si přejeme, aby to pro nás byl impulz. Na hřišti jsme si, mluvím o druhém poločase, ukázali, že i taková utkání zvládneme.“
Proti Olomouci vyšlo Galáskovi poločasové střídání, kdy na pravém křídle Abdullahi Bewene nahradil Matúše Rusnáka a hru rozhýbal, nahrál i na první gól Jiřímu Boulovi. „Rusnák měl skvělou přípravu, ale přišel s tím, že do druhého poločasu nemůže nastoupit, tak jsme dali šanci Bewenemu,“ řekl Tomáš Galásek.
Takže kdyby Rusnák neměl zdravotní problémy, hrál by dál?
„Uvažovali jsme o té změně, Bewene byl připravený. Měli jsme určitý scénář, že jeho i Kanteho můžeme dostat do utkání. Nebylo to o výkonu, vše vyřešil Rusnák sám,“ uvedl Galásek, který během podzimu na Beweneho hodně sázel a chválil ho. „V těch posledních zápasech jsme s ním ale spokojeni nebyli a Rusnák využil přípravu, aby se dostal před něj. Někdy si hráč potřebuje sednout na prdel a uvědomit si, že místo jisté nemá. Asi mu to pomohlo. Musí však pracovat dál, v týmu je zdravá konkurence.“
Na podzim fotbalisté Baníku v 19 zápasech ligy dali jen jedenáct gólů. Nyní ve dvou čtyři. Tři z nich zimní posily do útoku – Abdallah Gning a Václav Jurečka.
„Jejich příchod nám hodně pomohl, máme vpředu větší sílu. Je to znát a je to jeden z hlavních důvodů, že nyní dáváme góly. Doufám, že v tom budou kluci pokračovat a budou nám pomáhat,“ řekl Boula.
Jako velká opora se ukazuje i brankář Martin Jedlička, jenž přišel na hostování z Plzně a který chycenou penaltou Slovácka zachránil Baníku bod a s Olomoucí se za bezbrankového stavu blýskl třemi skvělými zákroky.
„Byl jsem moc rád, když se naskytla možnost, aby šel Martin do Baníku,“ řekl Galásek. „Prokazuje zkušenosti. Proti Lodži sice dostal tři góly, nebyl optimální, ale on ví, že v přípravě to tolik nevadí. Klíčové jsou mistrovské zápasy.“
Jedlička vytlačil z branky Dominika Holce. Jak to s ním vypadá?
„Dominik je v Baníku, nikam nepřestoupil, ale momentálně není v tréninkovém procesu,“ odpověděl Tomáš Galásek. „Máme tři brankáře (Martina Jedličku, Viktora Budinského a Martina Hrubého), takže uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, jestli zůstane, anebo ještě v tomto přestupovém období odejde.“
Další posílení mužstva Tomáš Galásek už nepředpokládá. „Jsme spokojeni. Teď se nám po zranění vrátí Artur Musák, takže to bude další kvalitní hráč do středu zálohy, jehož určitě využijeme,“ uvedl trenér.
Zatím nedokáže říct, zda už našel ideální rozestavení mužstva.
„Je ale dobře, že jsme mohli jít do čtyřky,“ zmínil Galásek změnu obranné řady v duelu s Olomoucí. „S Kričfou (Kričfalušim) jsme mohli hýbat, jak jsme potřebovali. Do toho nám pomohl i Frýďa (Frydrych) v závěru zápasu, který byl čerstvý a silný v hlavičkových soubojích, takže Kričfa se mohl se svou kvalitou vysunout do středu zálohy. Toho musíme využívat.“
V příštím kole, v neděli od 15. 30, Baník nastoupí v Liberci.