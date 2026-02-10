Chance Liga 2025/2026

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Jiří Seidl
  11:01
Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek si mohl aspoň trochu oddechnout, protože minulý týden po ztraceném vedení 2:0 na hřišti Slovácka (2:2) byl pod pořádnou kritikou...
Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce bojují o míč. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Momentka z utkání Baníku se Slováckem v Uherském Hradišti.
Hráči Baníku slaví gól Abdallaha Gninga v utkání se Slováckem.
Ostravští hráči slaví se svými fanoušky druhý gól na Slovácku.
Hráči Slovácka slaví trefu proti Baníku.
17 fotografií

Vnímal ji?

„Sociální sítě nemám, takže nevnímám vůbec nic,“ usmál se. „Spíše se snažím uklidnit mé blízké, když si něco přečtou v novinách, narazí na nějakou kritiku. Ale člověk není ve fotbale první rok. Jako hráče vás trenér posadí na lavičku, když jste trenér a prohráváte, tak si sbalíte kufry a jdete.“

Pro Galáska byl duel s Olomoucí desátým prvoligovým poté, co na podzim mužstvo převzal po Pavlu Hapalovi. A druhý vítězný. K tomu uhrál dvě remízy. Hapal v úvodních jedenácti kolech bral dvě výhry a čtyři nerozhodné výsledky.

Mohly by tři body s Olomoucí nalít do ostravských fotbalistů potřebné sebevědomí, které jim chybělo?

„To nedokážu říct, ale byl bych moc šťastný a přál bych si, aby tomu tak bylo,“ odpověděl Tomáš Galásek. „Hráči vědí, jak zdejší region žije fotbalem a jak těžké jsou ztráty bodů, potažmo být v tabulce tam, kde jsme. Je to o sebevědomí, takže věřím, že se od nynější výhry odrazíme.“

Hráči Baníku slaví gól Abdallaha Gninga v utkání se Slováckem.

A jak to vidí ostravský kapitán Jiří Boula?

„Je to takové klišé, jak se říká. Vždycky, když je nějaká horší šňůra nebo se nedaří a přijde zápas, který vyhrajete, tak doufáte, že vás nastartuje. Nic jiného ani říct nejde,“ konstatoval. „Všichni si přejeme, aby to pro nás byl impulz. Na hřišti jsme si, mluvím o druhém poločase, ukázali, že i taková utkání zvládneme.“

Proti Olomouci vyšlo Galáskovi poločasové střídání, kdy na pravém křídle Abdullahi Bewene nahradil Matúše Rusnáka a hru rozhýbal, nahrál i na první gól Jiřímu Boulovi. „Rusnák měl skvělou přípravu, ale přišel s tím, že do druhého poločasu nemůže nastoupit, tak jsme dali šanci Bewenemu,“ řekl Tomáš Galásek.

Takže kdyby Rusnák neměl zdravotní problémy, hrál by dál?

„Uvažovali jsme o té změně, Bewene byl připravený. Měli jsme určitý scénář, že jeho i Kanteho můžeme dostat do utkání. Nebylo to o výkonu, vše vyřešil Rusnák sám,“ uvedl Galásek, který během podzimu na Beweneho hodně sázel a chválil ho. „V těch posledních zápasech jsme s ním ale spokojeni nebyli a Rusnák využil přípravu, aby se dostal před něj. Někdy si hráč potřebuje sednout na prdel a uvědomit si, že místo jisté nemá. Asi mu to pomohlo. Musí však pracovat dál, v týmu je zdravá konkurence.“

Na podzim fotbalisté Baníku v 19 zápasech ligy dali jen jedenáct gólů. Nyní ve dvou čtyři. Tři z nich zimní posily do útoku – Abdallah Gning a Václav Jurečka.

„Jejich příchod nám hodně pomohl, máme vpředu větší sílu. Je to znát a je to jeden z hlavních důvodů, že nyní dáváme góly. Doufám, že v tom budou kluci pokračovat a budou nám pomáhat,“ řekl Boula.

Ostravský brankář Martin Jedlička a útočník Slovácka Pavel Juroška v akci během vzájemného zápasu.

Jako velká opora se ukazuje i brankář Martin Jedlička, jenž přišel na hostování z Plzně a který chycenou penaltou Slovácka zachránil Baníku bod a s Olomoucí se za bezbrankového stavu blýskl třemi skvělými zákroky.

„Byl jsem moc rád, když se naskytla možnost, aby šel Martin do Baníku,“ řekl Galásek. „Prokazuje zkušenosti. Proti Lodži sice dostal tři góly, nebyl optimální, ale on ví, že v přípravě to tolik nevadí. Klíčové jsou mistrovské zápasy.“

Jedlička vytlačil z branky Dominika Holce. Jak to s ním vypadá?

„Dominik je v Baníku, nikam nepřestoupil, ale momentálně není v tréninkovém procesu,“ odpověděl Tomáš Galásek. „Máme tři brankáře (Martina Jedličku, Viktora Budinského a Martina Hrubého), takže uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, jestli zůstane, anebo ještě v tomto přestupovém období odejde.“

Další posílení mužstva Tomáš Galásek už nepředpokládá. „Jsme spokojeni. Teď se nám po zranění vrátí Artur Musák, takže to bude další kvalitní hráč do středu zálohy, jehož určitě využijeme,“ uvedl trenér.

Kouč ostravských fotbalistů Tomáš Galásek během zápasu s Olomoucí.

Zatím nedokáže říct, zda už našel ideální rozestavení mužstva.

„Je ale dobře, že jsme mohli jít do čtyřky,“ zmínil Galásek změnu obranné řady v duelu s Olomoucí. „S Kričfou (Kričfalušim) jsme mohli hýbat, jak jsme potřebovali. Do toho nám pomohl i Frýďa (Frydrych) v závěru zápasu, který byl čerstvý a silný v hlavičkových soubojích, takže Kričfa se mohl se svou kvalitou vysunout do středu zálohy. Toho musíme využívat.“

V příštím kole, v neděli od 15. 30, Baník nastoupí v Liberci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. ...

Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi...

10. února 2026  10:39

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...

Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků....

10. února 2026  7:11

Další Jihoameričan ve Spartě. Z elitního klubu Francie přichází obránce Chávez

Jhoanner Chávez, nová posila sparťanských fotbalistů, v barvách RC Lens.

Další posila fotbalové Sparty z jedné z elitních pěti evropských lig: na hostování do konce ročníku přichází ekvádorský reprezentační levý obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens, druhého týmu...

9. února 2026  19:17,  aktualizováno  20:40

CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Minulý týden, v den svých jedenačtyřicátých narozenin, poslal do světa fotografii z tréninku i se dvěma srdíčky v klubových barvách. Ale jinak už Cristiana Ronalda na hřišti přes týden nikdo neviděl....

9. února 2026  18:03

Čistý, hrajte dál. Pardubický Godwin na Bohemians být vyloučen neměl

Obránce Bohemians Milan Havel se snaží prodrat k zakončení v utkání s...

Chyba rozhodčích, která postižené mužstvo o body nepřipravila. Pardubický obránce Emmanuel Godwin v úvodu ligového utkání na Bohemians neměl být vyloučen. „Jeho zákrok nebyl přestupkem,“ oznámila...

9. února 2026  15:20

Kazíte radost ze hry! Sudí v Anglii zase pod palbou. Neuznali gól, místo toho vylučovali

Záložník Liverpool Dominik Szoboszlai opouští po vyloučení trávník v utkání s...

Další zásah proti logice fotbalu? Zbytečné forenzní pitvání? Anglii opět rozlítili videorozhodčí, kteří v závěru zápasu Liverpoolu s Manchesterem City (1:2) nejdřív vyloučili domácího záložníka...

9. února 2026  14:05

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Plzeňský kouč Hyský o výhře i výběru sestavy: V Lawalovi vidím velký potenciál

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Libercem.

Po vítězném zápase chválil všechny hráče, které poslal na hřiště. Ale nezapomněl ani na ty, kteří zůstali na lavičce či na tribuně. „Cítím, že je v kabině dobrá atmosféra a všichni táhnou za jeden...

9. února 2026  10:59

NEJ Z LIGY: Chorého čekání na hattrick i rozjetý Višinský. A Veselý nikam neutíká!

Plzeňští fanoušci během utkání s Libercem.

Stejně jako po úvodním jarním kole dělí první tým fotbalové Chance Ligy s druhým pět bodů. Sparta uspěla 3:0 ve Zlíně a zareagovala na přesvědčivou výhru Slavie 4:0 nad Boleslaví, k níž přispěl dvěma...

9. února 2026  9:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to rebel! Tajemství Bílkových přímáků: tajně je piloval za covidu bez roušky

Michal Bílek slaví gól.

Klidně by mu mohli přezdívat Mr. Přímák. Když si teplický fotbalista Michal Bílek rovná míč na standardku, na brankáře jdou mrákoty. I z karvinského Jakuba Lapeše udělal Nelapeše. A po poslední...

9. února 2026  8:28

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.