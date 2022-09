Baník čeká bitva o sebevědomí. Posily mají zlepšit finální fázi

„Nedaří se nám vyhrávat doma a samozřejmě všechno úsilí směřuje k tomu, abychom ten trend otočili,“ konstatoval asistent trenéra Baníku David Oulehla. „Nezvládáme věci na posledních 25 metrech. V tom by nám, věřím, mohli pomoci oba noví hráči,“ zmínil Oulehla čtvrteční příchody krajních záložníků Srdjana Plavšiće ze Slavie a Cadua z Plzně.

„Na prvním tréninku vypadali dobře a věříme, že to může být ten potřebný impulz do týmu. Jednoznačně nám to zvýší konkurenci na stranách a měli by zkvalitnit i to, s čím jsme měli problémy, tedy s finální fází. Bodů jsme už doma poztráceli hodně, musíme zabrat.“

Pardubičtí jsou na tom zatím ještě hůře než Baník, patří jim poslední šestnáctá příčka. „Trochu jsme změnili tréninkový rytmus, ale také jsme hráčům dali čas na odpočinek. V neděli se rozhodně pokusíme nějaké body získat. Připravujeme se na hru soupeře a uděláme vše pro to, abychom udělali radost sobě i fanouškům,“ uvedl kouč Pardubic Pavel Němeček.