Ostrava ulovila zajímavé posily. Týmu mají pomoci Plavšič a Cadu

Poté, co Baník vyjádřil plnou podporu trenérovi Pavlu Vrbovi, přivedl v závěru letního přestupového okna dvě posily do kádru. Kraje sestavy by měli vyztužit šestadvacetiletý Plavšič a o rok mladší Cadu, kteří ve svých mateřských klubech momentálně neměli takové vytížení.

„Oba kluci jsou hotoví hráči s prověřenou kvalitou v české lize. Víme, co od nich můžeme čekat. Úplně klíčová pro nás byla ochota hráčů do Baníku jít,“ řekl sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann.

O Cadua Baník stál už v letní pauze, hráč dal ale přednost Plzni, která ho zatím nasazovala minimálně. Stejně tak Slavia Plavšiče.

„Potěšilo mě, že jednání nebylo o financích. Máme finanční strop a limity, přes které zkrátka nemůžeme jít, a přesto jsme se bez problémů dohodli s hráčem i jeho klubem na podmínkách,“ uvedl Grussmann.

Oba by s Baníkem měli poprvé trénovat v pátek a v neděli by už mohli nastoupit proti Pardubicím. Ostravanům patří v ligové tabulce až 14. místo.