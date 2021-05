Baníku se změny v sestavě nepovedly. Ale křídla jsme střídat museli, řekl kouč

Zatímco brněnští Hladík se Štepanovským se postarali o vyrovnání, domácí, kteří šli do hry ve druhé půli, se neprosadili.

„V předchozích zápasech se nám ale střídání vydařila,“ upozornil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Dneska nám v prvním poločas moc nehrála křídla a to se svezlo s celým týmem, kdy jsme někdy hráli až moc komplikovaně. Ve druhém poločase jsme se do toho dostali, ale Buchtič (Buchta) dlouho nehrál, už musel střídat, byli jsme tak domluveni. Ani pro Carlose (de Azeveda) to nebyl ideální zápas. Křídla jsme střídat museli.“

A pravého obránce Sanneha, jehož už o přestávce nahradil Ndefe? „Věděli jsme, že druhý poločas budeme více chodit do protiútoků, protože Brno potřebovalo vyhrát. Chtěli jsme využít rychlosti Gigliho (Ndefeho), ale měl některé situace vyřešit lépe,“ odpověděl Smetana.

14 bodů z možných 45 fotbalisté Baníku Ostrava ztratili v této sezoně na svém hřišti.

Dodal, že Sanneh navíc měl žlutou kartu a nebyl tak přesný, tak kvalitní jako v předešlých utkáních. „A složitější to má s ramadánem,“ připomněl kouč, že gambijský obránce je muslim. Ti letos do 12. května musejí od východu do západu slunce držet půst. „Vzhledem k tomu oceňuji, jak dlouho vydržel. Ale asi to na něj trochu dolehlo. Navíc Carlos mu v defenzivě nepomohl, takže tam byl často sám.“



To brněnský kouč Richard Dostálek si změny v sestavě pochvaloval. „Kluci, co šli na hřiště, splnili své úkoly stoprocentně,“ podotkl. „Než nastoupili, viděli, jak se v daných situacích chovat, jak na Baník.“

Buchta: dva zápasy, dva góly

Ostravský záložník David Buchta nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě a opět se trefil, když obral o míč obránce Dreksu.

„Tušil jsem, že by mohl přihrávat kolem mě. Balon se mi naštěstí odrazil do běhu a věděl jsem, jak budu zakončovat, což se povedlo,“ popsal Buchta akci z 53. minuty, kdy kolem brankáře Berkovce střílel ke vzdálenější levé tyči.



„Pavel (Dreksa) špatně vyhodnotil situaci,“ uvedl Richard Dostálek. „Nepřečetl dobře hru, protihráč byl u něj blízko. Soupeř nás ztrestal a Pavel si to uvědomuje. Nakonec musíme být s bodem spokojeni.“

Ondřej Smetana uznal, že Baníku hra nešla. „Drhlo nám to od začátku, a přesto jsme byli blízko vítězství. Cením si kluků, že bojovali dřeli, Jány (Jánoš) měl křeče, ale rval se,“ řekl Smetana. „Je fakt, že na můj vkus měl soupeř v prvním poločase dost prostoru, a proto se dostával do hry. Druhý poločas se náš pohyb zlepšil, ale bohužel jsme neuhlídali tu jednu situaci.“ To se v 79. minutě uvolnil Hladík a jeho křižnou přihrávku Štepanovský u levé tyče poslal do branky.