Dát gól, mohl soupeř znervóznět, věděl ostravský trenér Páník

Nadějné příležitosti měli Diop a Kuzmanovič, leč neuspěli. Ve druhé půli Jánoš trefil tyč. „Dát gól, mohl soupeř znervóznět,“ dodal Páník.

Ostravští podruhé za sebou výrazně prohráli a nedali gól. „Minulý zápas v Jablonci (0:4) byl ostudný, ale proti Spartě jsme se herně zlepšili,“ řekl Páník. „Ale to, co dělá fotbal fotbalem, tedy góly, jsme zase nedali. Dneska nám to prohráli útočníci, kteří nedali góly.“

Ostravský záložník Adam Jánoš si povzdechl, že bohužel nedávají góly. „Hráli jsme dobře, měli jsme šance, ale nedohráli jsme je. Finální přihrávky nám nevycházejí,“ uvedl Jánoš. „Ve druhé půli jsme se zbytečně dostali pod tlak a byla z toho penalta. Navíc Sparta má smrtící brejky.“

Baník stále může pomýšlet na čtvrté místo. „Ale prioritou bude neztratit páté,“ dodal Adam Jánoš.

Ostravští fotbalisté se připojili k uctění památky někdejšího hráče Sparty Josefa Šurala, který tragicky zahynul v Turecku.

„Děkujeme Baníku Ostrava, klubu i hráčům, kteří nastoupili v tričkách s Pepovým portrétem, přestože to býval jejich soupeř,“ uvedl mluvčí Sparty Ondřej Kasík. „A díky fanouškům Baníku, kteří atmosféře pomohli a podíleli se na tom, že byla důstojná.“ Ostravští příznivci před utkáním skandovali Šuralovo jméno.