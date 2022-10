Byla to snad moje první střela v zápase, radoval se po gólu Kaloč

„Byla to snad moje první střela v zápase. Naběhl jsme si na odražený míč a nějak to spadlo do branky,“ řekl záložník Filip Kaloč, který balon krásně přímo z voleje z takových 20 metrů poslal k levé tyči.

„Po tom gólu jsem už cítil, že to dobře dopadne,“ přiznal Pavel Hapal, který v týdnu nahradil odvolaného trenéra Pavla Vrbu a na lavičku Baníku se vrátil po 16 letech.

Utkání koučoval po dvou letech. „Nemohu ani mluvit, vždyť dva roky jsem na nikoho nekřičel. Děcka už mám velké, na ně křičet nemusím,“ usmál se Hapal. „A tričko mám durch.“ Myslel propocené.

Kouč upozornil, že hráli s mužstvem, které patří mezi nejlepší čtyři týmy v lize, i když jeho bodové ohodnocení tomu neodpovídá.

„Pomohlo nám rychlé vedení,“ zmínil Hapal akci Kuzmanoviće, jenž v páté minutě vysunul Almásiho, který přehodil gólmana. A ve 26. minutě míč do branky dorazil Plavšić.

Povzbudí střelce branek, že se trefili poprvé v sezoně?

„Hlavně doufám, že to pomůže celému mužstvu. Ofenzivní hráči jsou od toho, aby gól dali. Kaly (Kaloč) měl defenzivní úkoly, ale jeho gól nás uklidnil. Nebýt toho, byl by zápas v závěru ještě hodně těžký. Mělo by to být psychické povzbuzení pro všechny hráče,“ odpověděl Pavel Hapal.

K tomu Slovácko ve 38. minutě přišlo o záložníka Kalabišku, který se vyfauloval po dvou žlutých kartách během dvou minut, kdy zastavil ragbyovou skládkou unikajícího Almásiho a poté podrazil Tetoura. „První kartu neřeším, ale druhý faul je jednoznačně Kalabiškova vina. Věděl, že musí hrát obezřetně, abychom nešli do oslabení,“ řekl trenér Slovácka Martin Svědík.

„Ta červená byla pro nás trochu problém. Začali jsme se bát o výsledek,“ podotkl trenér Hapal. „Ale bylo tam od nás nasazení, bojovnost. Skřípala nám však kombinace, měli jsme hodně ztrát. Čeká nás ještě hodně práce.“

Ve druhém poločase oslabené Slovácko domácí přehrávalo a po rohu a hlavičce Hofmanna v 58. minutě snížilo na 1:2.

Jako by Baníku docházely síly.

„Dost dělá hlava,“ namítl Pavel Hapal. „ Vedete 2:0 a hrozilo, že zafunguje Csaplárova past (podle trenéra Josefa Csaplára je poločasové vedení 2:0 ošidné a dá se lehce ztratit – pozn. red.). Nedostávali jsme se dopředu do kombinací, neměli jsme mezihru, což ale zapříčinilo, že jsme hloupě přicházeli balon. A to snížení vaší hlavou zakývá.“

Jak se Slovácko na Baník po změně trenéra připravovalo?

„Sestavu jsme tipli. Víme, že za čtyři dny se toho moc změnit nedá, takže jsme se zaměřili na naše věci a paradoxně to nepomohlo,“ řekl hostující trenér Martin Svědík.

„Ta výhra je pro nás obrovská úleva. Od začátku sezony se nám před domácími fandy nedařilo,“ připomněl Filip Kaloč, že v Ostravě z dosavadních sedmi utkání vyhráli teprve potřetí. „Hodně zápasů jsme zkazili s papírově slabšími soupeři, takže je to pro nás nesmírně cenné vítězství. Nejen, že je se Slováckem, ale i před našimi fanoušky. Doufám, že se od toho odpíchneme.“