Škoda, že jsme nerozhodný stav nepodrželi déle, litoval ostravský Frydrych

„Nepodali jsme odevzdaný výkon, ale bohužel jsme dostali smolný gól po centru do vápna. Naštěstí jsme zareagovali a rychle vyrovnali. Škoda, že jsme nerozhodný stav nepodrželi déle, mohli jsme Slavii potrápit více,“ litoval ostravský stoper Michal Frydrych.

Ostravští jsou přesvědčeni, že druhému gólu domácích předcházel faul na Ndefeho. „Upozorňovali jsme na to rozhodčího, ale neovlivníme to,“ řekl Frydrych. „Podle mě to jasný faul byl a i podle Ndefeho,“ podotkl ostravský trenér Pavel Hapal. „Ale VAR (asistent videorozhodčího) to viděl asi jinak.“

Hapal uvedl, že při druhém gólu v 73. minutě se utkání lámalo. „Měli jsme vydržet ještě nějakou minutu... Třetí gól pramenil z toho, že jsme chtěli hrát výš a něco s výsledkem ještě udělat,“ řekl kouč. „Běžecky naši hráči nevypadali špatně, nikdo nepropadl, ale chybělo nám více herní kvality.“

Jako ve 40. minutě, kdy zahodil stoprocentní šanci Šehić, který šel sám na branku.