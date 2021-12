Baník se zvedá. Co dál? Pořád je před námi spousta práce, říká trenér

Baník na podzim tři nejlepší týmy nejvyšší domácí soutěže hostil. Pokaždé dotahoval ztrátu, načež remizoval – se Slavií 3:3, s Plzní a se Spartou 2:2. Doma ztratil jediný duel – se Slováckem 1:2.

„K tomu, abychom porazili velké týmy, nestačí jen ofenziva,“ upozornil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Dokážeme soupeře dostat pod tlak, vytvoříme si šance, umíme dát góly, ale důslednější musíme být v obraně. A na tom pracujeme. Ty nejlepší celky jsou kompaktní, drží protivníky na distanc a v tom se musíme zlepšit.“

Ostravský útočník Ladislav Almási podotkl, že se silnými soupeři odehráli vyrovnané partie. „Ale je fakt, že první poločasy nám moc nevycházely, ve všech jsme prohrávali. Pokud chceme taková mužstva porazit, nemůžeme doma dostat tolik gólů, pak se to těžko otáčí,“ řekl Almási.

18 bodů získal Baník Ostrava na podzim shodně doma i venku

Jenže Baník jako by začal hrát odvážně, až když už neměl co ztratit. „To nevím, ale možná jsme začínali s velkým respektem. Je na realizačním týmu, aby to vyhodnotil,“ uvedl Ladislav Almási.

Smetana podotkl, že povzbuzením z podzimu pro mužstvo je, že až na utkání v Praze se Slavií (0:4) ve všech těžkých zápasech mělo na vítězství. „Náš tým to cítí, má přirozené sebevědomí, což musíme v průběhu sezony dokázat. Jsme zkušenější. Jen škoda, že jsme to nepotvrdili v nedělním utkání se slávisty. Byla by to sladká tečka za podzimem.“ Takže jaký vlastně podzim byl?

„Podávali jsme stabilní, dobré výkony. Vyhrávali jsme i větším rozdílem, dali hodně gólů (41, což je po Slavii a Spartě nejvíc – pozn.red.). Máme na čem stavět a snad bude jaro ještě lepší,“ odpověděl Ladislav Almási.

„Pořád je před námi spousta práce. To si uvědomujeme. Je tady zdravé jádro. Starší zkušenější hráči tým drží. Dál však musíme poctivě trénovat.To je pro mě důležité,“ odpověděl Smetana.

A co říká tomu, že Baník má za sebou nejúspěšnější prvoligový podzim od roku 2003?

„Za to si moc nekoupíme,“ usmál se kouč. „Je to potěšující, ale za celý náš tým, za všechny si troufám říct, že chceme být ještě lepší a zvládat i ty nejtěžší zápasy.“ Podotkl, že usilují o to, aby se posunuli ještě dál. „Pracujeme na doplnění týmu, abychom ho obměnili, oživili a na jaře byli ještě silnější. To je naše motivace.“ Kde mužstvo podle něj potřebuje především doplnit?

„Celý podzim na levém kraji obrany odehrál Fleišman, jemuž je třicet sedm roků. Nebudeme si nic nalhávat, ale na jeho post potřebujeme větší konkurenci, stejně jako na křídlech. Doplnit potřebujeme i střed. Budeme pracovat, abychom byli ještě konkurenceschopnější.“ A na jaře se pokusili zaútočit na účast v evropských pohárech?

„Když připomenu, co jsem říkal předtím – že si dosavadní průběh ligy podrobně rozebereme, že se pořád snažíme zlepšovat a budeme chtít tým doplnit a posílit, tak z toho je vše jasné...“ prohlásil Ondřej Smetana.

Mrzí ho, že ve druhé polovině podzimu špička ligy Baníku přece jen odskočila, byť mužstvo drží osmizápasovou sérii bez porážky. „Měli jsme však sérii těžkých zápasů – doma Slovácko, Spartu, Plzeň, Slavii, venku Hradec Králové (1:1), kde je těžké vyhrát. Přišel nějaký bodový útlum, kdy nám ten vrch odskočil, ale to potká každý tým,“ řekl Smetana.