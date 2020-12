Fotbalisté Baníku se v Opavě dlouho jen bránili, ale pak udeřili

Vše hrálo ve prospěch fotbalistů Slezského FC Opava. Už ve 14. minutě kopali penaltu. V prvním poločase nepustili Baník na svou polovinu a celý druhý poločas měli proti sobě soka oslabeného o vyloučeného obránce Pokorného...



Přesto Opavští prohráli. „Nedáme ani penaltu, což se ale stane,“ uvedl opavský trenér Radoslav Kováč. „Po dobrém prvním poločase jsem apeloval na hráče, že musíme ještě přidat a hrát daleko rychleji, obehrávat soupeře ze strany na stranu a trhat jeho blok. Jenže mi si nahrajeme pětkrát doprava a pětkrát do autu.“

Pokorný doplatil na nebezpečnou hru vysokou nohou. Nejprve při bránění trefil Dordiće a domácí měli penaltu. Druhou žlutou kartu dostal poté, co se po ostravském rohu snažil střílet nůžkami a znovu ohrozil protivníka.

Zatímco opavský Žídek penaltu neproměnil, ostravský de Azevedo poté, co domácí Juřena povalil Filla, ano. „Nerozumím tomu, že hráč v době videa něco takového udělá,“ prohlásil Radoslav Kováč.

Žídkovi penaltu chytil Laštůvka, když jeho střelu k levé tyči vyrazil. „Vůbec jsem nečekal, že to bude penalta,“ řekl Jan Laštůvka. „Vykopl jsem balon do zámezí, když Dordić zůstal ležet. Čekal jsem, že nám ho soupeř vrátí.“

Ostatně vedoucí opavského mužstva Lumír Sedláček u střídačky nabádal Karola Mondeka, aby míč z autu hodil rovnou Laštůvkovi.



„Už jsem dával pokyny, ať jde Šáša dopředu, že to zkusím na něj rychle vykopnout... A najednou penalta,“ popsal situaci Jan Laštůvka. „Jsem však rád, že jsem ji konečně chytil. Ani nevím, kdy se mi to podařilo. Asi v mistrovské sezoně Baníku Gomesovi ze Zlína.“

Napadlo ho vůbec, že by Baník ještě mohl vyhrát, když Žídek v 86. minutě vyrovnal?



„Spíše jsem se soustředil, abychom už nedostali gól. Byli jsme v deseti, stálo nás to spoustu sil. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Ale když jsme dali gól z penalty, Opava byla trochu nervóznější,“ řekl Laštůvka. „Bylo to vyhecované ze všech stran. Opavští ale šli úspěchu od začátku více naproti. Byli nahecovaní z lavičky a my jsme se nedostali do hry, jak jsme chtěli. Hráli jsme však až do konce.“

Ostravský trenér Luboš Kozel uznal, že vzhledem k průběhu utkání a okolnostem vytěžili z derby maximum. „Bylo na nás znát, že jsme dlouho nehráli. Vše jsme dělali pomalu, ale podržel nás Lašty,“ řekl Kozel. „Pak jsme se zlepšovali, ale potom, co po našem rohu dostal Pokorný červenou kartu, byl ráz utkání daný. Pomohlo nám střídání, když šel do hry Martin Fillo.“

Kováč řeší, co dál

Opavský kouč Radoslav Kováč si povzdechl: „Jsem zlomený jako šíp. Jsem úplně zničený.“

Naznačil, že by mohl u týmu skončit. „Mluvím v emocích, ale popřemýšlím sám v sobě, jestli to má smysl, co a jak dál. Jsem čtyři sta kilometrů od rodiny. K tomu dostáváme rány, což je pro mě decimující.“ Takže zvažuje rezignaci?

„To ne,“ odpověděl. „Ale musíme se pobavit s vedením, jestli budeme chtít někoho přivést, pořádně posílit, anebo budeme takto dál pokračovat, což by mi nedávalo smysl.“