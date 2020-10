Naši kvalitu nejsme schopni potvrdit góly, litoval ostravský kouč Kozel

„Porážka mrzí vždy, a o to více, když cítíte, že i bod by pro vás byl málo, a nakonec nemáte žádný,“ povzdechl si ostravský trenér Luboš Kozel. Slávistům stačilo, aby Stanciu v 69. minutě proměnil penaltu. Tu sudí Hrubeš nařídil poté, co Tecl šel sám na Laštůvku, jemuž šlápl na nohu, a přepadl přes něj.

Navíc k pokutovému kopu Slavia vyrazila poté, co měl Baník zahrávat rohový kop po teči Stanciua. Sudí tak – a ne poprvé – připískli slávistům, kteří se těžce srovnávali s tvrdostí domácích. VAR (videoasistent rozhodčího) byl opět zbytečný.

„Co bych měl na to, že jsme měli kopat roh, říkat? Je to fakt,“ prohlásil Kozel. „Většina hráčů s tím automaticky počítala. Kolář využil naší chvilkové nesoustředěnosti směrem do defenzivy a dlouhým výkopem založil akci. Naši stopeři ještě byli u soupeřovy šestnáctky. Ta situace však hlavně vůbec vzniknout nebyla.“

Ke všemu De Azevedo a Fillo řešili s asistentem sudího Leškou, proč roh neodmával. „Dokážu je pochopit. Viděl jsem to. Bylo to stoprocentní, jasné,“ uvedl Luboš Kozel.

Hodně ho mrzelo, že neproměnili spoustu šancí. „Naši kvalitu, která tam byla, nejsme schopni potvrdit góly,“ podotkl trenér.

Během úvodních šesti minut měli Ostravští tři slibné příležitosti. Ale nevyužili je. Další, ta největší, přišla ve 27. minutě, kdy se po Tijaniho střele míč odrazil od tyče k De Azevedovi, jenž v dobré pozici branku přestřelil... Deset minut nato Kolář vyrazil De Azevedovu střelu na roh, stejně jako za minutu ránu Holzera.

A v 52. minutě po rohu Svozil mířil vedle levé tyče. I v závěru měli domácí nebezpečné střely, leč ani jedna neprošla do branky.

Ostravští dřeli, bojovali, byli agresivní a soupeře neustále napadali. Takto hrát i v předešlých zápasech, nemohli by mít ve spodní polovině tabulky jen pět bodů.

Dnes končí přestupní termín. Bude Baník ještě doplňovat kádr, anebo ho zúží? „Nechci to teď říkat, ale pondělí může přinést nějakou změnu,“ připustil Luboš Kozel.