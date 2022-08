Obranná hra byla v troskách, nakonec vezl Baník z Ďolíčku aspoň bod

Jako by jejich obranná hra byla v troskách. Ke všemu mohli dostat další góly, nebýt zákroků gólmana Laštůvky.

„V prvním poločase jsme udělali obrovské chyby v rozehrávce, nebyl to jeden hráč, bylo jich více. Ten stav jsme si svým způsobem zavinili sami. K tomu nás ale Bohemka atakovala vysoko a získávala balony,“ řekl ostravský trenér Pavel Vrba. „Tolika chyb, a jednoduchých chyb, které jsme udělali v první půli, jsme se nedopustili v celé přípravě.“

Výsledkem byly dvě změny v sestavě hned o přestávce, kdy Sanneh nahradil Ndefeho a Pojezný při své premiéře za Baník Tetoura.

„Na střídání bylo více hráčů. Ty změny nám ale pomohly. Ve druhém poločase bylo mužstvo mnohem důraznější, přesnější a zaslouženě jsme zápas dovedli k bodu,“ podotkl Vrba.

Tak jednoduché góly, které nám dala Bohemka, se jen tak nevidí. Pavel Vrba, trenér Baníku Ostrava

Podle něj střídáním Baník hlavně zlepšil rozehrávku. „V ní jsme předtím nebyli tak přesní a kvalitní. A svým důrazem nám pomohl i Tijani v útoku,“ zmínil střelce vyrovnávací branky.

Ostravský útočník Nemanja Kuzmanović upozornil, že tři noví hráči – Karel Pojezný, Muhammed Sanneh a Muhamed Tijani – se podíleli na třetí brance. „Kája zavezl míč do středu, Sanneh centroval a Tiži hlavičkoval,“ popsal Kuzmanović akci.

Přesto, jak je možné, že Baník odehrál tak rozdílné poločasy?

Kouč pro to neměl vysvětlení. „Jsou to věci, které si říkáme. Ať jde o dlouhý aut, základní postavení, anebo nějakou rozehrávku. A přesto z toho dostaneme góly. Je to o kvalitě zahrávání standardních situací, kterou Bohemka má. Na druhou stranu, tak jednoduché góly, které nám dneska dala, se jen tak nevidí.“

10 zápasů za sebou fotbalisté Baníku Ostrava v lize s Bohemians Praha 1905 neprohráli

Dodal, že druhý poločas mohl být ze strany Baníku lepší i tím, že hráči měli více prostoru. „V prvním měla Bohemka dost sil a presovala nás. Nám pomohli čerství hráči,“ řekl Pavel Vrba.

Trenér domácích Jaroslav Veselý si povzdechl, že když vedou 3:1, tak mají utkání dotáhnout k vítězství. „To, co se s námi stalo ve druhém poločase, mě velmi mrzí. A musím vyzvednout výborné zákroky Laštůvky, který svůj tým velice podržel,“ prohlásil Veselý.

Pro Pavla Vrbu byl duel s Bohemians 1905 druhý po návratu do Baníku. A opět ho stál spoustu nervů. Na lavičce křičel, burcoval hráče, rozčiloval se, až uviděl i žlutou kartu. „Moje nervy to přežily,“ usmál se. „Ale více to rozebírat nechci. Když se více otevřu, tak někteří novináři s tím nakládají takovým způsobem, že to není fér.“