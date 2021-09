Ostravský Almási: Dva hroty? Bylo to pro nás nové. Nejsme na to moc zvyklí

„Bylo to pro nás nové. Nejsme na to moc zvyklí,“ komentoval rozestavení Ladislav Almási. „Deset minut jsme se rozehrávali, ale pak už to šlo. Škoda, že jsme prohrávali, ale naštěstí jsme stav otočili.“



Ostravský záložník Lukáš Budínský podotkl, že hra na dva vysoké útočníky je u některých zápasů dobrá varianta. „Za tři stopery Bohemky chodilo hodně balonů a kluci se s nimi rvali. Snažili jsme se je využívat co nejvíce,“ podotkl Budínský.

„Trochu to drhlo, v tom rozestavení nehráváme často. Ale asi se to vyplatilo, mohli jsme na soupeře vyvinout větší tlak,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.



„Věděli jsme, že nebude rozhodovat první půle. Museli jsme si to odpracovat, Bohemku uběhat, udolat, zlomit. Dobré bylo, že jsme do přestávky vyrovnali.“ To Ostravští předvedli pořádný důraz. Kuzmanović obral o míč Hronka, centroval před branku, kde Almási nahrával Budínskému, který vletěl mezi stopera Krcha a brankáře Bačkovského a uspěl.

„Opakuje se to. Máme slušný vstup do zápasu, soupeř stav otočí a končíme de facto debaklem,“ připomněl trenér Bohemians 1905 Luděk Klusáček minulý duel se Slavií Praha (1:5).



Rozhodující byl podle něj první poločas. „To jsme mohli vedení navýšit, ale bohužel ani ty největší šance jsme neproměnili. O přestávce jsme upozorňovali hráče, aby zachytili nástup domácích do druhé půle a z první akce dostaneme gól. Baník se pak zatáhl a čekal na brejky.“

Hosté měli obrovskou šanci vyrovnat v 52. minutě, kdy se Bederka dostal za brankáře Laštůvku, ale trefil jen pravou tyč prázdné branky. „Takovou příležitost by měl proměnit i brankář,“ podotkl Klusáček.

Baník ve druhé půli rozhodl střelou Kuzmanoviće a hlavičkami Pokorného a Almásiho, jenž se dostal se čtyřmi góly do čela ostravských střelců. „Cítím se super, sebevědomě. Teď mi to tam padá. Hlavně jsem rád za každou příležitost. Těším se na každý zápas,“ prohlásil Almási. Baník od 78. minuty dohrával bez Kuzmanoviće, jehož sudí Franěk vyloučil po dvou přísných žlutých kartách za neúmyslnou ruku a ohnání se po Koubkovi, který ho držel.

„Je to pro nás důležitý hráč, ale nechci hodnotit, jestli žlutá byla, nebo ne. Takových soubojů byla spousta, ale beru to jako fakt. Příště v Liberci si musíme poradit bez něj,“ řekl trenér Smetana.