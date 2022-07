Vrba v přípravě litoval posledního doteku. Baník se zaměří na standardky

Na neproměňování šancí jste v přípravě žehral téměř po každém utkání...

Ale teď to bylo tutové. V minulých zápasech jsme měli nějaké šance, střely, ale nebyly tak vypracované jako tentokrát. Dvě tři příležitosti byly jen o posledním doteku, nebo dobrém postavení. Vypracovali jsme si je i fotbalově, ale bohužel ve finální fázi jsme je pokazili.



V duelu s Karvinou jste si přál vidět více situací, na kterých jste pracovali v přípravě. Splnili hráči vaše očekávání?

Ano. Byly tam věci v rozehrávce, kdy chceme jít více do kombinace a více zapojovat určité hráče ve vyšším postavení, aby nám pomáhali v útočné fázi. To se dařilo. Někteří byli při předfinálních přípravách hodně vidět.

Sestava proti Karviné zřejmě nebyla úplně taková, jakou chcete mít v sobotu proti Olomouci. Byl to záměr?

Plán to úplně nebyl. Tři čtyři hráče máme mimo. Uvidíme, kdo se nám během týdne uzdraví. Někteří vypadli na delší dobu, jiní s námi, doufám, začnou trénovat už v týdnu. V sobotu nastoupí hráči, kteří jsou stoprocentně zdraví a kteří v poslední době podávali nejkvalitnější výkony.



Proti Karviné vám chyběli i brankář Jan Laštůvka a defenzivní záložník Ladislav Takács. Měli volno?

Momentálně nejsou zdravotně stoprocentně fit ale je u nich předpoklad, že by měli být do týdne v pořádku. Nešli jsme do rizika postavit je, abychom něco zbytečně neuspěchali.



Stoper David Lischka a útočník Ladislav Almási jsou na tom jak?

U Lischky je to složitější. Má natržený sval a lékaři odhadují léčbu na tři až čtyři týdny. Almási je v situaci... Vlastně ani nevím, co mu přesně je. Těch diagnóz, které pak byly zase popřené, jsem už slyšel několik. Doufám, že půjde o nejmírnější diagnózu a v týdnu se k nám připojí.



Celé utkání odehrál levý obránce Jiří Fleišman. Nechtěl jste ho šetřit?

Dneska máme na levé straně trošku méně možností a Flaška zahrál velice dobře. Nebyl důvod do toho nijak zasahovat. Sám se cítil dobře, takže jsme nedělali další změnu. Byla to příprava na ligu a i on si vyzkoušel, že ve svých letech vydrží celý zápas, což je dobré.



Těší vás jeho spolupráce s Eldarem Šehićem na levé straně sestavy?

Určitě ano. Jen škoda, že jsme z jejich akcí a centrů nebyli schopni dát gól. Bylo by to klidnější.

Jste spokojený s tím, co jste s týmem během přípravy udělal?

Přebíral jsem velmi dobře připravené mužstvo. Baník odehrál skvělou minulou sezonu a trenér Tomáš Galásek tu odvedl výbornou práci. Na tu bych chtěl jen navázat. Pokud se nám podaří postoupit do finální ligové skupiny, můžeme se bavit o tom, co dál.



A co vaše myšlenky? Snažíte se je do hráčů dostat?

Tomu jsme se věnovali minulých deset dní, hlavně na soustředění v Polsku. Ukazovali jsme si určitě věci a budeme v tom pokračovat i v týdnu před startem ligy. Zaměřit se musíme na standardní situace, ty si představuju trošku jinak, než jak jsme je hráli třeba proti Karviné. Bude to o detailech.