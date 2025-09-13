Jak na obměněný Baník? Ten stroj nakopneme, věří Hapal. Nováčky pochválil

Současně je ale jasné, že s překopaným týmem bude nutné mít ještě dost trpělivosti.
Bude na to mít trenér Pavel Hapal dost času?
„Shodou okolností jsem měl v tomto týdnu schůzku s majitelem (Václavem Brabcem). Oba víme, že je to něco nového. Teď budeme pracovat na tom, aby nám to začalo fungovat, aby se ten stroj nějakým způsobem nakopl a jel. Není důvod tomu nevěřit, protože přišli kvalitní hráči,“ tvrdil kouč.
I přes odchody Matěje Šína, Tomáše Riga, Erika Prekopa a dříve i Ewertona, se Hapal nebojí, že by se v nynějším týmu nenašly vůdčí osobnosti.
„Jsou tady zkušení hráči jako Frydrych, Holzer, Lischka, oni musejí mužstvo teďka uchopit. Ale oni byli dominantní už i v minulé sezoně,“ prohlásil.
Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase
„Budeme muset hlavně pracovat na hráčích, aby si víc věřili ve finální fázi, protože to dneska rozhoduje. Když vezmu Erika, Matěje, Eweho, ale i Tomáše, který sice nebyl věhlasný střelec, ale nějaké góly dál a skoro vždycky rozhodující, tak nám odešla spousta gólů. To nyní musejí ostatní kluci vzít na sebe a být před brankou agresivnější a přesnější.“
V ostravské základní sestavě kromě Kričfalušiho nastoupil také další nováček David Planka. Oba v týdnu přišli ze Slavie jako součást obchodu za přestup útočníka Erika Prekopa.
„Budou přínosem, Kričfaluši je i alternativa na post stopera,“ upozornil Hapal. „Pracovali statečně. Byl to jejich první zápas, musejí si ještě zvyknout.“
Od 67. minuty dostal příležitost i další nový záložník Artúr Musák, jehož Ostravští během dvoutýdenní ligové pauzy získali z Michalovců.
„Také on nám určitě pomůže. Bylo vidět, že je klidný, když má míč, a umí s ním. Akorát česká liga je oproti slovenské agresivnější, důraznější,“ podotkl Hapal.
Připustil, že Musák je podobný Tomáši Rigovi, jenž po ostravském konci v Konferenční lize zamířil do Stoke City. „Stylem hry i vizáží, čímž nemyslím vlasy,“ usmál se kouč, „ale pohyb. Tomáš byl osvalenější, mohutnější, ale Artúr k tomu dojde tvrdou prací. Ještě je mladý. Důležité je, že nepanikaří. Teď s ním musíme dobře pracovat.“
Ani Kričfaluši nečekal, že bude okamžitě hrát od začátku. „Ale trenér nám řekl, že rovnou skočíme do vody a budeme plavat,“ tlumočil pak. „Bohužel náš týmový výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali. Start do nového angažmá nám nevyšel, ale věřím, že se odlepíme ode dna a budeme vyhrávat.“
Bylo na hře znát, že je sestava Baníku přeházená, částečně změněná?
„S kluky jsem byl na hřišti dva dny, takže to musejí říct ti, co tady jsou delší dobu,“ odpověděl Kričfaluši. „Mně osobně to nevadilo, neřeším, kdo je zrovna na hřišti. Chci týmu pomoci, abychom vyhrávali.“
V sestavě nastoupil na postu defenzivního záložníka místo Jiřího Bouly. „Uvažovali jsme, že bychom postavili oba, ale Jirka má bohužel nějaký zánět v těle,“ podotkl trenér Hapal.
Je spokojený se současnou podobou mužstva?
„Znovu se nám vytvořilo nějaké konkurenční prostředí. Po tomhle utkání bych to nehodnotil, ale zrovna noví hráči u chyb, po nichž jsme inkasovali, nebyli,“ uvedl kouč.
Fotbalisté Baníku ve třech z minulých čtyř zápasů nedali gól. A proti Liberci mohli těžko uspět, když z 12 střel jen jednou díky Srdjanu Plavšičovi trefili branku. Za to Matúš Rusnák, Christian Frýdek, David Planka a Jakub Pira v dobrých pozicích stříleli mimo.
Pavel Hapal uznal, že koncovka vázne. Ke všemu nadále jsou na marodce útočníci Ladislav Almási a Filip Kubala a záložník Michal Kohút.
„V současné situaci je proměňování šancí naše nejslabší činnost,“ řekl trenér. „Střed hřiště budeme mít určitě silnější, konkurence bude velká. Teď jenom ta součinnost a produktivita... Důležité bude na ní zapracovat.“