Chance Liga 2025/2026

Ztratili jsme kvalitu. Hapal a Mikloško o odchodech, zraněních i doplnění kádru

Jiří Seidl
  9:40
Tiéhi netrefil odkrytou branku, Prekopův únik zmařil brankář Koutný a v dobrých střeleckých pozicích neuspěli Rusnák a Boula. Vinou mizerné koncovky fotbalisté Baníku prohráli v neděli 0:1 v Olomouci. To vše bez hráčů, kteří ještě nedávno tvořili vítězné jádro ostravského týmu. „Samozřejmě jsme se snažili je udržet, ale ty možnosti máte omezené,“ říká šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.
Ostravský záložník Christian Frýdek padá po souboji s Filipem Vaškem ze...

Ostravský záložník Christian Frýdek padá po souboji s Filipem Vaškem ze Slovácka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Bohužel jsme neproměnili šance, to nás teď trápí. Dva zápasy po sobě jsme nevstřelili gól, a šancí bylo dost,“ připomněl ostravský trenér Pavel Hapal i předchozí prohru s Celje v Konferenční lize 0:2.

Baník se od výhry nad Austrií Vídeň ve třetím předkole Evropské ligy 4:3 souží v koncovce – v dalších šesti pohárových a ligových duelech dal čtyři góly.

Ostravští už v pohárech skončili, ale zažívají i nevydařený vstup do první ligy, v níž zatím mají pouze jedno vítězství, jednu remízu a tři prohry...

Se čtyřmi body jsou třináctí.

„Na tabulku se nekoukám,“ podotkl Hapal. „Ale co na to říct... Ztrácíme, nevyhráváme. Odvrátilo se od nás trochu štěstí a asi i kvalita v zakončení. Musíme zvládnout ty dvě dohrávky, které nás čekají, aby naše ztráta nebyla tak markantní jako teď.“

Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Pokud by Ostravští zvládli odložený duel v Pardubicích a domácí souboj s Teplicemi, který bude pokračovat od 25. minuty, od stavu 1:0, kdy ho přerušila nepřízeň počasí, poskočili by na osmou příčku. Termíny obou duelů zatím nejsou dané.

Baník se během zápasů potýká s nevyrovnanými výkony, kdy většinou po slabé první půli ve druhé zabere. Tak tomu bylo i v Olomouci.

„Nevím, čím to je,“ řekl Hapal. „Zamyslet se nad tím ale musejí kluci, kteří byli na hřišti.“

Ostravští fotbalisté mají pasáže, kdy jsou nepřesní, kdy ztrácejí spoustu balonů a nedaří se jim vyrovnat s agresivitou protivníků.

Ke všemu po odchodu Ewertona do Egypta v závěru minulého týdne přestoupili Tomáš Rigo do Stoke City a Matěj Šín do AZ Alkmaar, v jehož dresu šel v neděli na stadionu Bredy do hry v 86. minutě a hned se uvedl asistencí na vítězný gól Svena Mijnanse – 1:0.

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

„Na jednu stranu nás po sportovní stránce jejich odchody mrzí, protože jsme ztratili velkou kvalitu, na straně druhé je to pro klub určitě dobrá vizitka, protože jsme na příkladech Šíňase a Rigise ukázali, že dnešní Baník už znovu dokáže pracovat s mladými hráči a posouvat je na evropskou úroveň. To je cesta Baníku i z historického hlediska,“ řekl na klubovém webu Luděk Mikloško.

Podle něj nebylo možné Ewertona, Šína a Riga udržet. „Samozřejmě jsme se o to snažili, ale ty možnosti máte omezené. Máte smlouvu, ale pak jsou i gentlemanské dohody s hráči, jejich touhy a sny prosadit se v zahraničí,“ upozornil Mikloško. „Finančnímu tlaku konkurence jsme schopni odolávat do určitých mezí, ale představa, že hráči zarazíte na sílu vysněný přestup do zahraničí jen tím, že má ještě platnou smlouvu, anebo mu jen tak na té smlouvě přidáte nulu, je iluzorní.“

Hapal podotkl, že momentálně mají pět ztrát, jelikož dlouhodobě zraněný je Filip Kubala a Michala Kohúta opět trápí stydká kost, takže musí na podrobné vyšetření do Prahy. „Nahradit je není jen tak. Bohužel je to znát,“ konstatoval kouč.

K tomu je mimo hru i útočník Ladislav Almási, jenž dal v lize dva góly. „Od utkání se Slováckem má problémy s tříslem, s přitahovačem,“ uvedl Hapal, který už v této sezoně protočil 25 hráčů. Zatím posledním, kdo nastoupil, je obránce Eldar Šehić, jenž dostal příležitost po přestávce v Olomouci.

Jedinou posilou, která dorazila během sezony, je záložník Srdjan Plavšić na hostování z Rakówa Čenstochová. Jsou na cestě i další?

„Bavíme se doprava doleva, a zatím se neděje nic,“ odpověděl kouč. „Prodeje ale neovlivním. Zájem je i o další naše hráče, ale to už by byl výprodej...“

Pokud jde o možné posily, Hapal zmínil i fotbalisty z druholigové rezervy. Ostatně útočník Jakub Pira už naskočil v poháru proti Celje a v neděli měl prvoligovou premiéru. „To je také cesta, ale minulé dva roky jsme měli vynikající a nahradit hráče, kteří nám odešli, někým z naší ligy nebude jednoduché,“ upozornil Pavel Hapal.

„Když dnes čtu a slyším, že některé kluby za hráče v rámci české ligy nabízejí tři miliony eur, do těchto šílených finančních dostihů se Baník zapojovat určitě nebude. Přestupové okno končí devátého září, uvidíme, co přinesou další dny,“ uvedl Luděk Mikloško.

NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

Fotbalisté ostravského Baníku mají nyní dva týdny, kdy je reprezentační pauza, na to, aby se z divokého startu sezony oklepali.

„Potrénujeme, i když hráči, kteří byli více vytížení, ne tolik jako ostatní,“ upozornil Pavel Hapal. „Je tam i vložený duel B mužstva (zítra doma od 17.00 s Kroměříží – pozn. red.), takže možná některé kluky tam pošleme, aby měli herní praxi.“

Ostravské další prvoligový duel čeká 13. září, kdy od 15.00 přivítají Slovan Liberec.

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

