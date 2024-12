Hapal o zraněném Šínovi i Ewertonovi. A Uchenna? Bude to mít ve Spartě těžké

„Naše mužstvo roste k tomu, že i když se nedaří, dokáže zápas zlomit na svou stranu,“ těší kouče, který Baník dovedl po podzimu na třetí příčku neúplné tabulky.

Ostrava porazila Slovácko v 19. kole 3:1. Kromě Ewertona, který vůbec nebyl v nominaci, jí přitom vypadl i zraněný Matěj Šín.

„Kdyby mohl dál hrát, plnil by víc roli středového hráče než Buchtič,“ jmenoval trenér Davida Buchtu. „Místo Šíňase šel do hry Filda Kubala, který to zvládl, ale přece jen je klasický útočník, takže jsme byli trochu limitovaní. Buchtič také obstál a nakonec se vrátil na wingbacka, ale měl toho dost.“

Jak to s Ewertonem a Šínem vypadá?

„U Eweho věřím, že nepůjde o nic vážného, protože má lehký zánět,“ řekl Hapal. „Nechtěli jsme riskovat a tlačit ho do zápasu. Je pro nás velmi důležitý hráč. Věřím, že do přípravy přijede zdravý.“

Zraněný Matěj Šín z Ostravy odchází ze hřiště v utkání se Slováckem.

U Matěje Šína je situace horší.

„Zřejmě hned v neděli ho čeká operace a nejméně šest neděl bude mimo. Někdo takové zranění léči konzervativně, ale pak se často opakuje. Pokud mu tam lékaři dají nějaký vrut nebo destičku, mělo by to být lepší a bezpečnější. Asi je to únavová zlomenina. Nevím, řekl, že si nohu podvrtl.“

Uchenna odchází do Sparty

Nigerijský stoper Uchenna má za sebou jen půlrok v nejvyšší soutěži, odehrál v ní 14 utkání a už ho koupila Sparta...

„Bude to mít těžké, protože už několikrát se stalo, že hráči přechod do Sparty nezvládli. Ale přeji mu, aby uspěl,“ uvedl Hapal, který odchod potvrdil. „S námi je krátce, delší dobu byl s Pepou Dvorníkem, který na něm zapracoval.“

To Hapal jmenoval trenéra ostravské rezervy, jíž jedenadvacetiletý Uchenna letos na jaře pomohl vybojovat postup do druhé ligy. „K nám naskočil z třetí ligy, žádný mezistupeň neměl, a přesto to zvládl. Vypadal fakt dobře,“ ocenil Hapal. „Je pravda, že jsme mu vše dávkovali postupně. Jeho první těžký zápas byl na Spartě, do té doby s top týmy nehrál. Ale obstál, chyby nedělal, až na nějaké možná z přemíry snahy. Věřím, že se mu bude dařit, což samozřejmě záleží na něm.“

Ostravský Emmanuel Uchenna v zápase se Spartou.

Trenér potvrdil, že Ostravští hledají náhradu za pravonohého středního obránce.

„Pracujeme na tom. Máme více vytipovaných hráčů. Věřím, že kádr zase doplníme,“ poznamenal kouč.

Baník se zajímá mimo jiné i o záložníka Martina Šuberta z Vlašimi a útočníka Davida Látala z Chrudimi.

„Věřím, že se nám povede přivést pracovité hráče, kteří se chtějí zlepšovat,“ konstatoval Hapal. „U nás je spousta kvalitních hráčů a když s nimi trénujete, váš rozvoj jde nahoru. Lepší cesta pro mladé není, než se dostat do kádru áčka a pak na sobě ještě více pracovat.“

Šéfové klubu se už před sezonou snažili získat středopolaře Michala Kohúta, který byl v sobotu opět tahounem Slovácka. „Hrál výborně. Je to hráč, kterého bychom rádi přivedli,“ potvrdil ostravský kouč.