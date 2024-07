Baník viděl i mistr světa Pastrňák. Kouč: Jsem rád, že s námi mohl oslavit výhru

„Jsem rád, že se objevil v kabině a mohl s námi oslavit výhru, protože se s některými kluky se zná,“ pochvaloval si Hapal. „A když jsme po utkání měli vyběhání, tak do toho šel s námi.“

Pastrňák se hlásí k fanouškům Baníku, takže při návštěvě rodného Havířova, kde převzal čestné občanství, vyrazil do Ostravy na fotbal, aby příznivcům Baníku v poločase ukázal i pohár mistrů světa, který čeští hokejisté letos vybojovali.

Trenér Baníku Pavel Hapal.

Pojďme ale k utkání s Jabloncem. Jaké bylo?

Pro nás to jsou velice cenné body na základě bojovnosti, nasazení, defenzivní činnosti, velké poctivosti. Co chybělo, byla hra dopředu, tam nám to hlavně v první půli nešlo. Vyhodili jsme hodně míčů a byli nepřesní. Byli jsme trochu nervózní, nefungovala spolupráce Tanka s Adediranem, proto jsme do druhé půle udělali změny. Poté jsme měli několik kvalitních akcí, dali jsme gól, mohli jsme přidat i druhý.

Obranu pochválit můžete?

Hlavně s ní jsem spokojený. Potřebovali jsme konečně uhrát zápas s nulou. Jen škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Beru to ale na sebe, na nás. Chtěli jsme vyměnit hráče, protože nás čeká náročný program.

Přesto, nebylo změn v sestavě moc?

Máme hráče, abychom je všechny použili. Nechci, aby to vyznělo, že kluci v první půli hráli špatně. Ano, nedařilo se nám, byli jsme v některých věcech nepřesní, ale odpracovali to. Bohužel bez kvalitních věci dopředu. Naopak vzadu to bylo bez chyb, soupeř šanci neměl. Hráči, kteří jsou v kádru Baníku Ostrava, kvalitu určitě mají. Je to nezvyk, protože v tomto složení ještě nenastoupili. Roli mohla hrát i změna v rozestavení obrany ze čtyřky na trojku, ale vše bych přičítal nepřesnosti.

Tu zmiňujete často. Proč?

My chceme hrát rychle, ale je to jen o koncentraci, o hlavě. Kombinace není jen o technice, ale i o rychlém myšlení a rozhodování. To nám v první půli nešlo. Takto urvané body jsou ale důležité pro týmového ducha.

Často jste to zkoušeli rychlými kolmými přihrávkami.

Ano, ale nevyšlo to třeba, když Šín dával balon Tankovi za obranu a on nebyl na ofsajdové linii. Někdy to bylo uspěchané, chtělo to hrát možná víc do kombinace, do stran. My však chceme hrát po zisku míče nahoru. Ve druhé půli už toho bylo více, jen nám chybělo dohrání dané situace.

Jablonecký trenér Luboš Kozel přiznal, že takové přihrávky čekali a zatáhli se.

Oni to čekali. Když hraje Tanko, každý z toho má obavu, tak si odskakovali dřív. Já zase křičel na hráče, když tam šel Kanakimana, který je typologicky stejný hráč a nakonec ve dvou momentech se nám do obrany tou rychlostí dostal. Nezvládl to technicky, když jednou z úhlu vystřelil vedle, podruhé špatně přihrál.

Zmínil jste Matěje Šína, který proti Jablonci vyběhl jako kapitán. Uspěl?

Jsem spokojený se všemi, ale je to fotbal a někomu to jde víc, někomu méně. Šín možná v některých situacích neměl dobré rozhodování, měl ztráty, ale důležitou věc udělal, to byla přihrávka na gól. Spousta hráčů by tu přihrávku dala dřív, on akci perfektně navedl na protihráče a tím pádem dal Ewertonovi stoprocentní šanci. Kdyby hrál dřív, protihráč by byl u Ewertona blíže. Vyřešil to skvěle.

Jaký je vůbec kapitán? Je mu teprve dvacet let.

Výborný. Když je na hřišti Ewerton, nebo starší kluci, tak mají pásku oni, ale nyní tam nebyli. Byl jasnou volbou a i když je z mladší generace, zastupuje mužstvo jako ostatní. I v kabině má dobré věci a sebevědomí mu nechybí.

Prvoligovou premiéru zažil nigerijský stoper Emmanuel Uchenna. Jak se vám líbil?

Byl skvělý. Začal sice prvním balonem, kdy trefil soupeře, ale porval se s tím výborně.

Před vámi je čtvrteční odveta předkola Konferenční ligy s Urartu v Jerevanu. Budou opět velké změny v sestavě?

Určitě dojde ke změně. Musím jen počkat, jak jsme na tom zdravotně, protože Tomáš Rigo měl nějaký svalový problém, ale snad to bude jen nějaká křeč, nic složitého. Podle toho se budeme rozhodovat.

Byly pro vás nynější výhry nad Urartu a Jabloncem dárkem k pátečním narozeninám?

Mezi těmi zápasy byly dva dny. Kluci mi dali dárek v poháru a tohle vítězství nechám Dominovi Holcovi, který má třicet let.

O jeho startu jste i vzhledem k jeho narozeninám neuvažoval?

Jeho čas přijde, máme to v hlavě. Jsem rád za nulu, kterou Markovič konečně s pomocí všech vychytal, vypadal v bráně velice dobře, jistě. I Dominik se do brány dostane.