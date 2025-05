Znovu jsme porazili Spartu, zářil Hapal. Jejího kouče Loučku dřív trénoval

Díky tomu mají kolo před koncem nadstavbové části první ligy stále naději na druhou příčku, s Plzní jsou na tom bodově nastejno. V posledním kole musejí získat více bodů než právě Západočeši, kteří v sobotu od 16.00 hostí Jablonec. Baník v tutéž dobu zakončí sezonu na hřišti Slavie.

„První půle byla z naší strany úžasná dopředu. Byli jsme produktivní, a ještě jsme mohli dost dalších situací dořešit do koncovky, možná k nějakému dalšímu gólu,“ hodnotil ostravský trenér Pavel Hapal bitvu se Spartou.

Co s ním udělalo vedení hned v první minutě?

„Měl jsem radost, ale euforii jsem nepodlehl ani za stavu tři nula,“ odpověděl. „O přestávce jsem hráčům říkal, že utkání není hotové, a to se prokázalo. Fotbal dokáže různé věci.“

Připomněl, že už ztrátu vedení 3:0 po první půli jako trenér zažil. „Ve Spartě, když jsme hráli se Slavií, s níž jsme nakonec remizovali 3:3. Vím, co dokáže hlava. Spíše záleží na ní než na technických dovednostech. Najednou jsme se začali trochu bát.“

Potvrdil, že druhý poločas byl pro domácí těžký hlavně mentálně. „Z kluků byla cítit nervozita, obavy o výsledek. To mě samozřejmě mrzí, ale na druhou stranu jsem šťastný, protože mužstvo pracuje neskutečným způsobem a jde si za svým cílem. Znovu se nám podařilo porazit Spartu.“

Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se snaží zastavit ostravského Michala Kohúta.

Mrzet ho jen mohlo, že mezi poraženými sparťany byl Luboš Loučka, který mužstvo převzal tento týden po odvolaném Larsi Friisovi.

„Je to osobní, protože Luboše mám rád, trénoval jsem ho, když začínal. Pode mnou odehrál první ligový zápas,“ připomněl sezonu 2003/2004, kdy ho vedl ve Slezském FC Opava. „Dnes jsme se spolu setkali znovu a Luboš trénoval svůj první ligový zápas... Jsem rád, že jsem u toho mohl být.“

Rovněž Loučku setkání s Hapalem potěšilo. „Ale něco jsme spolu prohodili jen před zápasem. Po něm jsme si už jen podali ruce. Na nějaké větší povídání bude třeba čas po sezoně,“ podotkl.

Ostravští předpokládali, že je Sparta po přestávce zatlačí.

„Bohužel se nám vstup do druhého poločasu nepovedl,“ řekl záložník Baníku Michal Kohút. „Hůř jsme se pohybovali a Sparta najednou byla úplně jiná. Vletěli na nás, natlačili se na nás, s čímž jsme si nedokázali poradit. Ale důležité je, že jsme vítězství udrželi.“

Ostravským výrazně pomohli záložníci Tomáš Rigo a právě Kohút, kteří se po téměř měsíci vrátili do sestavy.

Kohút, který tři zápasy chyběl kvůli trestu za vyloučení v poháru s Olomoucí, mimo jiné dal gól a na další dva nahrál.

Ostravský stoper David Lischka v hlavičkovém souboji s Jaroslavem Zeleným (vlevo) a Martinem Vitíkem ze Sparty

„Super,“ ocenil ho trenér. „Hrál už v týdnu za béčko proti Opavě, takže byl v rytmu a naskočil do toho. Nevím čísla, ale myslím si, že běžecky byl na tom skvěle. Ale byl i jedním z hráčů, který mi hlásil svalové problémy. Asi z únavy, ale zvládl to až do konce.“

Rovněž Rigo chyběl tři utkání, jelikož léčil pochroumaný kotník.

„Jeho návrat jsme chystali už delší dobu. Zpočátku byl problém, že mu kotník otékal,“ řekl Hapal. „Nechtěli jsme nic uspěchat a chystali ho na tento zápas. Chtěl by hrát už dřív, ale k tomu jsme nesáhli. Nechali jsme mu víc času a v hlavě jsme měli, že pokud bude fit, a on v týdnu odtrénoval vše bez úlev, tak do zápasu půjde. Nakonec ho zvládl skoro celý, i když i jemu docházely síly. Jsme rádi, že je zpátky.“

Baník doma porazil Spartu po sedmi letech.

„My jsme ale v této sezoně překonali více milníků,“ uvedl Hapal. „Každopádně pořád to jsou jen tři body, i když se Spartou. Ale úžasná, nádherná byla atmosféra. Fanoušci nás drželi, tlačili, byli skvělí. Výhra je odměna pro ně i za to, jak s námi jezdí ven.“

V hledišti bylo 14 645 diváků. Někteří z nich po utkání, posledním domácím v této sezoně, vběhli na plochu.

„Málokdy se takto dostanou k hráčům na kontakt, aby si s nimi pořídili třeba nějakou fotku, takže to beru,“ komentoval zájem příznivců Hapal. „Navíc to byl poslední zápas doma, vítězný a se Spartou. Snad nedošlo k nějakým problémům.“

To mohl být v klidu. Fandové pouze slavili.