Byla to pro nás konfrontace na evropské úrovni, řekl Hapal po Slavii

Ukazuje se, že slávisté jsou výše než jiní soupeři?

„Slavia má opravdu kvalitní a výborné mužstvo, ale utkání bylo trochu i o nás. Tentokrát jsme málo otáčeli hru, neměli jsme na to ani moc času. Slavia nás výborně dostupovala, byla agresivní, což nám dělalo problém,“ odpověděl ostravský trenér Pavel Hapal.

Upozornil, že přesto měli domácí situace, kdy se do nějaké větší příležitosti mohli dostat.

„Byli jsme však nepřesní ve finálce nebo centru. A když už centr přišel, tak jsme se k míči nedostali. Není náhoda, že Slavia hraje v Evropě výborné zápasy. Hlavně má pohyblivé hráče, rychlé, důrazné, agresivní v soubojích. To u ostatních mužstev v lize není, takže pro nás je to velká zkušenost.“

Trenér uznal, že pro jeho tým to byla konfrontace na evropské úrovni.

„Nepropadli jsme, zápas byl z naší strany odjezděný, odmakaný. Jen nám chyběla kvalita nahoře. Zápas měl tempo, byl zajímavý a měl vynikající kulisu,“ prohlásil Hapal.

I tentokrát byl hodně vidět pro Baník nepostradatelný záložník Ewerton, byť se neprosadil.

„Nevěděli jsme, jestli půjde do hry od začátku a zda vůbec do zápasu zasáhne. Ale jsem rád, že to zvládl, že dohrál téměř do konce. Že se nic nestalo. Ale před utkáním měl zdravotní problém,“ přiznal trenér.

Zato stoper Emmanuel Uchenna začínal duel jen na lavičce. Ostatně podle některých médií je už jasné, že nigerijský obránce v zimě odejde do Sparty za výstupní klauzuli ve výši dvou milionů eur. Byl to důvod, proč jen střídal?

Z vedení Baníku zatím Uchennův odchod nikdo nepotvrdil. Takže?

„Čekal jsem otázku, že by měl odejít,“ pousmál se Pavel Hapal. „Ale nevím, jestli se to teď řeší. Vůbec to není na pořadu dne. Uči toho už v minulém týdnu moc nenatrénoval, měl problém s přitahovačem. Navíc jsme odehráli výborný zápas s Karvinou (2:1), tak jsme sestavu neměnili.“

Na Uchennově postu na pravém kraji tříčlenné obrany nastoupil opět Michal Frydrych, který patřil k nejlepším domácím hráčům.

„Odehrál výborný zápas, podporoval útok,“ řekl Hapal. „K tomu Chaluš sváděl souboje s Chorým. V defenzivě jsme nepropadli, i když Slavia měla šance. A když tam pak Uči vlezl, vnesl do hry energii. Jen škoda, že z nějakého jeho autu nepadl gól.“

Uchennovy dlouhé auty do pokutového území hostů slávistický trenér Jindřich Trpišovský označil za tomahawky.

„My to o něm víme,“ podotkl Hapal. „V závěru jsme i Michala Frydrycha poslali nahoru, chtěli jsme hru absolutně zjednodušit, svádět souboje, což se nám povedlo. Měli jsme tam situaci, která zaváněla rukou, ale to nechci hodnotit, protože pravidlům o ruce už snad nikdo ani nerozumí.“

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání v Ostravě.

„Rozhodčí by měli udělat osvětu“

Podle Hapala by členové komise rozhodčích měli udělat nějakou osvětu pro všechny. „I pro nás trenéry. Když hráč nastřelí ruku svému spoluhráči, tak to ruka není, já nevím… Fakt nevím. Musím se na to pořádně podívat, protože při hlavičce Jirky Klímy se nám zdálo, že tam ruka byla už předtím. Byla to jedna situace, takže se na to nechci vymlouvat.“

Hlavní sudí Karel Rouček se snažil nechat utkání volnější průběh, žlutými kartami šetřil.

„Třeba Oscar dohrál bez karty, což je pro mě zajímavé, protože měl spoustu zákroků...“ komentoval sudího kouč Hapal. „Pokud si vzpomínám, stejný rozhodčí nám pískal v Jablonci, kde při prvním kontaktu dal Uchennovi čtvrtou žlutou kartu. Oscar dohrával také se třemi kartami. Nechápu to. Zdá se mi, že při každém zápase má jiný metr, na což je těžké se připravit. Co vlastně daný rozhodčí pustí, co ne. Nevím. Nejsem tu od toho, abych ho hodnotil, ale pak se mu ten zápas málem vymkl z rukou.“

To trenér připomněl několik šarvátek mezi hráči.

Během utkání Hapal z několika metrů viděl i to, jak se na trávě válejí Tomáš Chorý a David Douděra. A fauly na ně sudí odpískal.

„Pomezní se mi ještě během zápasu omluvil, že odmával faul na Douděru, který nebyl. Douděra věděl, že míč nebude mít, tak se teatrálně svalil na zem a rozhodčí mu to spolkl,“ uvedl Hapal. „V případě Chorého se spíše divím, že tady vůbec hrál za ten faul, který udělal těsně před koncem s Libercem, protože kopl hráče v přerušené hře do nohy a nakonec za to pan Všetečka udělil dvě žluté karty. Tam ale měla být jasná červená. To jsou takové situace, nuance, které jsou horší, než lepší. Ale je to jejich styl hry. Choras je takový, na druhé straně uhrál spoustu dobrých věcí, těžkých balonů.“

Přesto...

„Ve fotbale každý využívá pro sebe maximum, takže pak z toho vznikají tyto teatrální věci,“ pokračoval Hapal. „Ale i Diouf byl faulovaný, když ho snad Jirka Klíma dohrál, a sudí to neodpískal. Ale ležel mimo hřiště a najednou se kutálel dovnitř, aby se přerušila hra. Tak to je. Zafeiris, nevím proč, při střídání přechází přes celé hřiště. Přitom pravidla jsou jasná, že měl jít druhou stranou. Navíc my tady máme atletickou dráhu, takže by se mu nemohlo nic stát. Hezky by si to obešel, ale místo toho protáhneme čas. Ale nerad bych, aby to vyznělo, že se vymlouvám. Měli jsme být aktivnější, kvalitnější a možná bychom pak Slavii potrápili víc.“