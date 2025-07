Naše výhoda? Zůstali jsme spolu, říká Hapal. S Baníkem chce atakovat poháry

Je pro vás osobně důležité obhájit pozici mezi nejlepšími?

Každopádně. Zároveň bychom chtěli fanouškům dát dárek v podobě nějaké evropské soutěže. Kdyby se to podařilo, budeme potřebovat kádr zase širší a silnější. Uvidíme, jak to půjde, důležité bude dobře sezonu odstartovat.

Sezonu znovu po roce odstartujete v sobotu na hřišti Bohemians 1905. Vzpomenete si ještě na ten nešťastný zápas?

Vzpomenu, protože jsme ho prohráli. Nemám na to dobré vzpomínky... Dostali jsme tam takový gól negól, podle mě z ofsajdu. Bylo nám pak vysvětlováno, že to zahrál náš hráč (Erik Prekop), přitom to bylo absolutně nereálné, protože to odporovalo fyzikálním zákonům. Ale už se k tomu nechci vracet.

Čeká nás těžký soupeř v úvodním kole, Bohemka bude určitě neskutečně dobře připravená, protože má těžké rozlosování – v dalším kole mají doma Slavii. Kdyby nedokázali v úvodních dvou kolech bodovat, tak by pro ně ten rozjezd nebyl vůbec jednoduchý. O to složitější zápas nás čeká, ale my se budeme soustředit na náš výkon. A věřím, že odstartujeme lépe, než co jsme předvedli v úvodním poločase v posledním přípravném zápase. (Baník remizoval s Banskou Bystricí 2:2, přičemž v poločase prohrával 0:2.)

Bude pro vás první ligové kolo přípravou na vstup do evropských pohárů, který přijde hned příští čtvrtek v domácím prostředí?

Ne, ne, soustředíme se na ligu. První zápas je liga, pak se budeme věnovat Evropě. Stejně nevíme, na koho se chystat, protože nevíme, zda se utkáme s Legií Varšava, nebo to bude kazašské Aktobe. Máme sice zmapované oba soupeře, ale teď je pro nás prioritou liga. Určitě nemáme v hlavách, že Evropa je něco více než liga, protože to by nás mohlo taky pěkně rychle dohnat.

V minulé sezoně se Baník vracel do Evropy po dlouhých letech. Budete letos už zkušenější, sebevědomější?

Zkušenější hlavně v tom, že hráči v minulé sezoně zjistili, že si dokážou poradit i s tak silným mužstvem, jakým FC Kodaň bezesporu je. Sehráli s ním dvě vyrovnané partie, doma jsme byli dokonce i lepší. Bohužel jsme vypadli na pokutové kopy, což se stane. Určitě to pro ně je povzbuzující v tom, že se mohou rovnat s kterýmkoliv soupeřem.

Bude nadcházející sezona pro tým náročnější než předchozí?

Kluby posilují, to vidíme. Hodně sázíme na to, že náš kádr zůstává zatím pohromadě, že se hráči výborně znají jak z tréninkového procesu, tak i ze života mimo něj. Věřím, že to bude naše výhoda. Každopádně pokud by se stalo něco směrem ven, budeme muset zareagovat.

Příští utkání bude pro vás jako pro kouče Baníku mít číslovku 121. Překonáte dosud třetího Milana Máčalu. Co to pro vás znamená?

Že překonám zrovna jej, to mě tedy mrzí. Byl to on, kdo mi dal jako první trenér prostor v reprezentaci. Je to pěkné, ale pro mě tato čísla nejsou důležitá. Důležité jsou výsledky a pěkná hra.