Baník má za sebou nejhorší sezonu za pět let, místo oslav se jen zachraňoval

Jenže v sezoně, kdy Baník slavil sto let od svého vzniku, mělo být vše jinak. „Těžký výsledek na závěr sezony,“ povzdechl si ostravský trenér Pavel Hapal po nedělní prohře s Pardubicemi 2:4.

Kde hledat příčiny špatné sezony? Třeba v tom, že Baník i přes papírově skvělý los nezvládl začátek – z prvních sedmi utkání vyhrál jediné. A hlavně propadl na domácím hřišti, kde z 18 utkání prohrál celou polovinu.

K tomu jeho hráči v části sezony propadali v obraně, dostávali příliš laciné branky. Jindy nedokázali vstřelit gól ani z těch největších šancí. „U startu jsem sice nebyl, ale nechci se na něj vymlouvat. Pořád jsme měli sezonu ve svých rukou,“ řekl Hapal, který mužstvo převzal po 11. kole po Pavlu Vrbovi.

„Nezvládli jsme úsek pěti šesti utkání. Hlavně v domácím prostředí, kde jsme ztráceli. Sezona proběhla špatně od začátku do konce. Každopádně musím před mužstvem smeknout, že v době, kdy nám bylo nejhůř, jsme hráli dobře a vítězili.“

To připomněl duely na hřišti Slovácka (1:0), s Plzní (2:1) a v Olomouci (4:1). „To nám pomohlo k záchraně. Poslední dva výsledky nebyly příznivé, což bylo i změnami v sestavě,“ upozornil.

Hapal je přesvědčený, že je nutné nevydařenou sezonu hodit za hlavu. „Myslím tím, abychom do té příští šli maximálně připraveni. Teď se musíme zamyslet se sportovním vedením, potažmo majitelem, jak kádr posílit a trochu ho změnit.“ Jak?

„I když jsme s Pardubicemi dostali čtyři góly, v defenzivě jsme udělali posun. V těch prvních zápasech jsme dělali hodně hloupých chyb, individuálních chyb, kterých pak už tolik nebylo.“

Pokud jde o útok, Hapal si cení, že se jim podařilo nahradit Ladislava Almásiho, když byl zraněný a nemohl hrát. „Tijani se dostal do velmi dobré a kvalitní formy. To je pozitivum. Zkvalitnit a zlepšit kádr ale musíme ve všech řadách.“

Muhamed Tijani v posledních osmi kolech ligy nastřílel osm gólů. Předtím ve 24 jen tři. Nehrozí, že odejde?

„Je to fotbal,“ řekl Pavel Hapal. „Chtěl bych ho samozřejmě udržet, protože i s Pardubicemi odehrál výborný zápas. Trochu jsem ho kritizoval za druhý poločas ve Zlíně, kde mu to nevyšlo. Hodně ztrácel a kazil, ale udělal kus práce. S celým realizačním týmem jsme se na tom podíleli, ale je to individualita. Jeden hráč. My potřebujeme zvednout celý kolektiv a mužstvo na jiný level.“

Do hry by se po dlouhodobém zranění měl vrátit záložník Daniel Tetour, který naposledy hrál loni v listopadu. „Dan procházel obdobím, kdy se dával dohromady. Už začíná lehce trénovat, i když zatím až na výjimky nebyl s mužstvem, ale vypadá to, že brzo bude zdravý,“ uvedl kouč. „Sice mu končí smlouva, ale pořád se s ním o tom bavíme. Věřím, že pokud bude ve formě jako předtím, tak je to velice důležitý hráč. Myšlením a umem je nadstandardní fotbalista.“

Každopádně chybět bude Baníku hbitý záložník Srdjan Plavšić, jemuž končí hostování z pražské Slavie. Bude chybět hodně?

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal po utkání se Sigmou Olomouc.

„Roky jsme hráli bez tak výrazného hráče. Když ho ale máte, tak se mu přizpůsobíte,“ konstatoval záložník Nemanja Kuzmanović. „Na levé straně víte, že i těžké situace dokáže vyhrát, přečíslit. Ve Zlíně a Pardubicích se ukázalo, že bez takového hráče nemáme záložní plán. Spoléhali jsme na jeho individuální kvalitu, převyšoval tým. Musíme si z něj vzít příklad.“

Kuzmanović, který je stejně jako Plavšić Srb, měl podíl na tom, že jeho krajan v Baníku působil. „Musím mu poděkovat, že tady byl a mohl jsem s ním hrát,“ dodal Kuzmanović.