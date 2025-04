„Jsme zdraví, fit, určitě na tom nejsme kondičně hůř. Naopak. Na trénincích vypadáme dobře, zápasy zvládáme. Minule se Spartou možná jen chybělo víc fotbalové kvality a zápas by pro nás vyzněl lépe,“ dodal kouč.

Připustil, že proti Jablonci možná k nějakým změnám v sestavě dojde: „Máme na lavičce hráče, kteří na šanci čekají, navíc za tři dny hrajeme na Dukle.“

Největším držákem ostravské sestavy je Jiří Boula, který v této sezoně z dosavadních 30 utkání nebyl v základu jen v poháru ve Varnsdorfu, kde naskočil do hry po hodině.

K tomu jen pět zápasů nedohrál. V sobotu se Spartou střídal ale nezvykle brzy – v 74. minutě. „Jirka si o to řekl,“ uvedl kouč. „Celý týden netrénoval, byl nemocný, takže to byl důvod.“

Ostravští potřebují vyhrát poslední dvě utkání základní části (v sobotu od 19.00 na Julisce a za týden od 16.00 doma s Bohemians), aby bez ohledu na další výsledky udrželi třetí příčku a měli co nejlepší pozici před nadstavbou.

Ostravský křídelník Ewerton (vpravo) se snaží přejít přes Asgera Sörensena ze Sparty.

„Budeme zase chtít navázat na jarní výkony a výsledky,“ prohlásil Hapal, který po sobotní remíze se Spartou 1:1 hráčům za výkon děkoval, byť připustil i zklamání.

„Ale to pramenilo hlavně z toho, že kluci chtěli urvat vítězství pro fanoušky. Kulisa byla nádherná, plný stadion. Fandové byli celých devadesát minut úžasní, proto jsme byli zklamaní.“

Kouč však připustil, že týmu se jen těžce podaří odehrát všechna utkání s dokonalou kvalitou a přesností. „Navíc proti soupeři, jako je Sparta. S tím bodem jsme spokojení, protože Sparta je pořád za námi a máme s ní lepší vzájemné zápasy.“

Baník vletěl mezi silnou českou trojku po letech, kdy se jí opatrně přibližoval. Ostrava žije fotbalem a fanoušci přemítají o předkole Ligy mistrů, které čeká mužstvo na druhém místě.

„Jistě, to předkolo si přejeme všichni. Zápasů je ještě dost, ale v nadstavbě to bude velice těžké a náročné. My si však budeme dál žít sen a budeme pro něj dělat maximum,“ slíbil Hapal. „Bojujeme se Slavií, Spartou a Plzní, což je velká kvalita české ligy. Jsme rádi, že jsme tam někde mezi nimi a že se s nimi dokážeme porvat.“