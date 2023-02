Baník tápe a propadá se. Děláme spoustu chyb, uvědomuje si trenér Hapal

Po příchodu Pavla Hapala se tým sice zvedl, ale momentálně je znovu dole. Tři zápasy za sebou prohrál. Pro srovnání – s Hapalem Baník získal v deseti kolech 13 bodů, s Vrbou v jedenácti jedenáct.

„Děláme spoustu chyb, a když dostaneme gól, nepodaří se nám dostat do zápasu, protože sami branku nevstřelíme,“ řekl Pavel Hapal po nedělní prohře s Hradcem Králové 0:2.

Pro Baník to byla šestá domácí ligová porážka z minulých 11 utkání... „Je to hodně o hlavách, ale musíme se nachystat na další zápas. Jiné východisko není. Musíme hrát koncentrovaně,“ nepřestává kouč burcovat.

Každopádně Baník se po pěti klidných letech propadá do bojů o záchranu. „To vnímáme všichni,“ přiznal Hapal. „Jistotu nemá více než půlka ligy. Hradec Králové měl před utkáním s námi dvacet sedm bodů a jeho trenér Koubek hovořil o tom, že myslí hlavně na záchranu. Ale víme, že máme málo bodů, že ztrácíme doma. Třikrát po sobě jsme prohráli. Není jednoduché na to zareagovat.“

Neuškodila paradoxně Baníku drtivá výhra 5:0 v Teplicích?

Hapal odmítl, že by mužstvo najednou bylo v oblacích. „Necítil jsem od nás trenérů ani od nikoho jiného, že by nám to ublížilo. Normálně jsme se připravovali na další zápas, který byl s Jabloncem (1:2), jenže nám nevyšel. Dali jsme si vlastní gól a nebyli schopni na to zareagovat. V Brně (1:2) jsme měli tři čtyři stoprocentní šance. Nemáme finální řešení.“

Proti Hradci Králové bylo v základní sestavě Baníku šest cizinců. Z odchovanců David Lischka, Filip Kaloč a Matěj Šín.

Není čas dát větší příležitost fotbalistům, kteří jsou v klubu od mládeže? „Minule hrál od začátku Buchtič (Buchta), takže kluci dostávají prostor. Stavíme je postupně. Byl bych rád, kdyby nastupovali všichni odchovanci. Možná ten čas přijde,“ odpověděl Pavel Hapal.

Trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal

Velká nevole od některých fandů se tentokrát snesla i na velkou oporu, brankáře Jana Laštůvku, který měl podíl na obdržených gólech.

„Lašty chyboval, ale když Tijani netrefí prázdnou branku, je to stejná chyba,“ upozornil Hapal. „A k tomu je potřeba si uvědomit, kolikrát už Lašty mužstvo podržel.“ Přesto, není čas začít připravovat nástupce Jana Laštůvky, jemuž je 40 let? „Hrubas (Hrubý) prostor dostane. Jestli ne příští zápas, možná ten další, anebo příští sezonu. Pracujeme na něm, zlepšuje se. Máme i Letáčka, který se na tréninku ukazuje výborně. Co dál, rozhodneme s trenéry brankářů. Ty prohry nejsou o Laštym, který je důležitý článek týmu, velice důležitý hráč.“

Musíme se semknout, nabádá Almási

Když útočník Ladislav Almási šel v 60. minutě za stavu 0:1 na hřiště, byl přesvědčený, že fotbalisté Baníku Ostrava utkání s Hradcem Králové otočí. Jenže dostali druhý gól a podlehli 0:2.

Prohráli třetí zápas za sebou, a místo aby se blížili šestému místu, klesají k sestupovým příčkám. Od barážové 14. pozice je dělí pouhé čtyři body...

„Nedaří se nám dostat do vedení. Naopak dostaneme hloupý gól a pak se trápíme. Pořád se to opakuje. Snažíme se stav otočit, ale je to zlé,“ řekl Ladislav Almási, který je z pěti góly spolu s Jiřím Klímou nejlepším střelcem mužstva. Potřeboval na ně osm zápasů.

Proti Hradci Králové nastoupil po zranění vazů v kotníku poprvé v jarní části první ligy.

„Cítil jsem se celkem dobře,“ komentoval svůj návrat. „Myslel jsem si, že na tom budu kondičně hůře, ale už trénuji nějaké dva týdny. Po zranění potřebujete dva tři zápasy, abyste se dostali zpět do pohody. Nechci nic uspěchat. Vím, že to potrvá, ale makám a uvidíme.“

Do hry jste šel v šedesáté minutě. Byl jste tak s trenérem domluvený, anebo jste vzhledem k nepříznivému vývoji naskočil do utkání dříve?

Dohodnuté to nebylo. Jen jsem věděl, že ve druhé půli nastoupím. Pokud bychom vedli 2:0, tak mě tam trenér tak brzo nepošle, ale těšil jsem se. Věřil jsem, že to otočíme, že dáme dva góly, ale ta druhá branka hostů nás zlomila. Ukončila zápas.

Momentka z utkání mezu ostravským Baníkem a Hradcem Králové .

Střetnutí bylo hodně soubojové. Bylo pro vás o to těžší se prosadit?

Hřiště už bylo i strašně roztrhané. Byli jsme dva tři vpředu a ostatní se snažili balon dostat na nás. Bylo tam hodně soubojů. Snažili jsme se sbírat druhé míče, ale nedostali jsme se ani do šance.

Než jste šel do hry, měl dvě velké příležitosti Tijani.

Moc jsem je neviděl, protože jsem se rozcvičoval, ale jak přestřelil branku... To se stává, to už není o kvalitě – buď to trefíte, nebo ne. My se musíme semknout. Nic jiného nám nezbývá.

Nejste už pod tlakem, že musíte zabrat, což se odráží na tom, že šance neproměňujete a ani se do nich tolik nedostáváte?

Říká se mi to těžko, když jsem předtím nehrál, ale chalanům se určitě předešlé porážky dostaly do hlavy. Ale jde o jeden zápas – vyhraješ a znovu se to otočí, jak se nám to povedlo na podzim. Vyrovnávat se s tím je pro nás další zkušenost.

Jenže ani ke střelám se skoro vůbec nedostáváte.

Hradec Králové dobře bránil. Bohužel. Opravdu jsme ale neměli žádné čisté šance až na tu Tižiho (Tijaniho). Asi to je problém.

Jak z nynější bídy ven?

Musíme se semknout jako tým. Jsme jeden Baník. V sobotu hrajeme v Pardubicích, kde nás nečeká nic lehkého. Ale nic jiného než vítězství nebereme.

Pardubice jsou za vámi na předposledním místě jen o šest bodů. Bude to už boj o záchranu?

Všichni jsme dost dole, ale tabulka je stále vyrovnaná. To však můžeme říkat pořád, jenže když nevyhrajeme, je to k ničemu.

Je potřeba, aby teď někdo v kabině pořádně zařval?

Musíme se semknout, a ne jeden na druhého křičet. To nikomu nepomůže. Musíme bojovat jeden za druhého, bez toho to nejde. Jsme dole, což nikdo nečekal. Ale musíme to vyřešit jako tým.

Po nedělním utkání vám svou nespokojenost dali pořádně najevo fanoušci. Jak vám bylo pod kotlem, který skandoval „My chceme Baník“?

Něco takového zažívám poprvé v životě. Není to příjemné, když na vás fandové křičí, ať svléknete dresy. Ale je to pochopitelné, jde o emoce. Fanoušci chtějí úspěch. Všude za námi jezdí. Vůbec se jim nedivím. Zaslouží si, aby Baník vyhrával.