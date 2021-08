Baníku pomohla k výhře střídání. Širší kádr jsme chtěli, těší Smetanu

Fotbalisté Baníku zvítězili potřetí za sebou. A hlavně dál střílejí góly, byť v první půli se jen těžce prosazovali přes protivníky, kteří je neúnavně napadali a dostupovali.

Během utkání byl i prostor na fair play, když v 9. minutě sudí přiřkli aut hostům. Leč pardubický záložník Tischler přiznal, že balon po Ndefeho odkopu tečoval. Krásné gesto.

„Věděli jsme, že si to budeme muset odpracovat, že každé utkání nepůjde hladce jako se Zlínem (5:1),“ řekl ostravský trenér Smetana. „Soupeři nám v prvním poločase nedávali moc prostoru, byli u nás blízko a jejich stopeři byli pohybliví, což nám dělalo problémy. Ale i tak jsme se dostali do šancí, byť to byly takové nedotažené akce.“

Ostravský útočník Ladislav Almási potvrdil, že se k pardubické brance dostávali těžce. „Pomohl nám první gól, po němž hru přece jen více otevřeli,“ podotkl Almási, který měl hlavní podíl na vedení 1:0.

V 54. minutě se od půlicí čáry hnal za míčem. Obešel protihráče a na hranici pokutového území nahrál Tetourovi, který střílel k levé tyči. „Už v prvním poločase jsem měl dva úniky, takže jsem si řekl, že bych mohl stopery rychlostně převýšit,“ řekl Ladislav Almási, který při své akci zachoval klid. „Na střelu to nebylo, už jsem byl v úhlu. Ještě jsem mohl centrovat na Kuzmanoviče na vzdálenější tyč, ale tak to bylo lepší. Tetour dal gól, vybral jsem si dobře.“

Jenže v 72. minutě Ostravští po svém rohu nezachytili brejk hostů, z něhož Kostka vyrovnal.

Baníkovský Ladislav Almási obral o míč pardubického Martina Tomla (na zemi) a následně přihrál Danielu Tetourovi, který pak otevřel skóre zápasu.

„Místo, abychom vedli dva nula, dostaneme neuvěřitelný gól...“ litoval Smetana. „Měl jsem strach, aby s námi nezamával, ale tým skvěle zareagoval a zápas okamžitě zase urval pro sebe.“

Hned po výkopu z levé strany centroval Kuzmanovič a volný De Azevedo hlavou mířil přesně.

„Nechápu, že jsme domácí za minutu nechali dát druhý gól,“ povzdechl si pardubický trenér Jaroslav Novotný. „Je to lajdáctví,“ zlobil se pardubický obránce Mojmír Chytil. „Pět deset minut po vyrovnání jsme měli balon kopat na tribunu. Ten gól rozhodl.“

I když... Pardubičtí měli velkou šanci v 78. minutě – Beran si v dobré pozici zpracovával míč a ten mu utekl. „V tu chvíli se utkání zlomilo,“ přiznal Jaroslav Novotný.

Baníku prospěla střídání, když De Azevedo dal gól a na ten třetí Granečný nahrával Klímovi.

Chytil potvrdil, že změny v sestavě Baníku pomohly. „Mají kádr hodně nabitý. Škoda. Měli jsme uhrát nejméně bod, ale nezvládli jsme to,“ podotkl.

„To jsme chtěli, mít širší kádr. Navíc, když hráči mají správný přístup k přípravě i zápasům,“ prohlásil Ondřej Smetana, který výhru věnoval mamince k narozeninám.