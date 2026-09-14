Baník znovu ztratil. Viňte mě, jako šéf jsem zodpovědný, říká kouč Skuhravý

Východočechům přitom stačil jednoduchý recept – hrát na rychlé protiútoky. Dva z nich byly úspěšné, což hostům při chabé střelecké potenci domácích stačilo.
„Viděl jsem zápas v Boleslavi (0:4), tyto situace hrála i Olomouc přes Solomona. Věřili jsme, že nám tahle taktika pomůže,“ prozradil pardubický trenér Jan Trousil. „Věřili jsme, že se budeme prosazovat přes jejich levou stranu. To se potvrdilo, takže z tohoto pohledu to bylo velmi dobré,“ doplnil.
„Vstup a celý náš první poločas byl nesebevědomý, pomalý, neagresivní. Dvě velké příležitosti jsme přečkali a gól jsme dostali z jednoduše bránitelné situace. Dvě průnikové přihrávky v ose a my nejsme schopní na to zareagovat,“ hodnotil kouč Baníku Roman Skuhravý. „Od začátku druhého poločasu jsme byli kompaktnější, přesnější, využívali jsme daleko míň kratších přihrávek. “
Jenže přišel další nedoraz v obraně. „Brankář chytne míč a my mu v tom nekompaktu dovolíme rychle rozehrát, na dvě přihrávky se nám dostanou za (obrannou) řadu. To je teď náš problém,“ konstatoval Skuhravý, který teď musí pracovat se sebevědomím hráčů.
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„Hrozně bych si přál, aby lidi věděli, jak se bavíme v kabině, jaké nároky mám na hráče, a nemění se nic. Řekl jsem jim to i teď: ‚Vzdát se umí každý. ‘ Já teď chci, aby se veškerý hněv obrátil na mě. Já si to zasloužím, já jsem toho šéf, jsem za to jednoznačně zodpovědný,“ prohlásil trenér Baníku. „Nic to nemění na tom, že ty věci, které chceme, aby nějak vypadaly, tak vím, že fungují. A poslední, co řeším, je to, co se o mně říká. Tady nejde o mě, tady jde o Baník.
“ Skuhravý chce s týmem pracovat hlavně na konzistenci. „Bez ní to nepůjde. Teď je v mužstvu velká přemíra snahy. A pro mě je přemíra snahy stejná jako strach. Nedovoluje reagovat správně, vyhodnocovat, mluvit, komunikovat, vydat ze sebe maximum. Musíme si vybudovat strategické záchytné body v herním systému, o které se lze opřít. My je ještě vybudované nemáme.“