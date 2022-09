Baník odčinil domácí ztráty. Po čtyřech kolech naplno bodoval

Na domácích fotbalistech ovšem byla zprvu znát nervozita. Ze čtyř předchozích střetnutí před vlastními fanoušky dokázali vydolovat pouze tři body za výhru nad Zlínem, třikrát prohráli – posledně podlehli Brnu. Možná i proto musel už ve 2. minutě po nedorozumění v obraně před dobíhajícím útočníkem Pardubic odkopávat balon do autu gólman Jan Laštůvka.

Uklidnění přišlo po půlhodině hry. Při závaru v pokutovém území fauloval pardubický kapitán Pavel Černý stopera Baníku Michala Frydrycha, což rezultovalo v penaltu, kterou proměnil Daniel Tetour.

„Po gólu, co jsme dali, jsme nechtěli dopadnout jako minule, kdy jsme prohráli kvůli tomu, že jsme v závěru během sedmi minut dvakrát inkasovali,“ přiznal kouč Vrba.

„Nechtěli jsme to otevřít, Pardubice nás i zatlačily, ale neměly žádnou tutovou příležitost. My jsme čekali na brejkové situace. Dvě jsme zužitkovali, jednou jsme netrefili prázdnou bránu. Trpělivost se nám vyplatila,“ konstatoval trenér Baníku, který do zápasu nasadil obě čerstvé posily – jak Srba Srdjana Plavšiće, tak Brazilce Cadua.

„Oba nám hodně pomohli. Hlavně Plavšić může být pozitivním přínosem. Ukázal to, proč jsme ho brali. Cadu je brejkový – a jejich zkušenost nám trochu chyběla,“ hodnotil Vrba posily. „Mám rád, když se hráči prosazují v křídelních prostorech. Naši mladí hráči holt musí čekat na příležitost, třeba jim pomůže i to, že uvidí, jak se to hraje.“

Paradoxně Baník proměnil brejky ve chvíli, kdy už oba noví hráči byli na střídačce. Plavšiće nahradil Petr Jaroň, Caduovo místo převzal David Buchta. Ten v 72. minutě střílel do odkryté branky, ale orazítkoval jen tyč, o deset minut později už jejich spolupráce byla gólová – Buchta vyslal do brejku Jaroně, jehož křížný pas uklidil do sítě Nemanja Kuzmanović. „Přišlo mi, že oproti předchozím utkáním byl Jaroň uvolněnější,“ všiml si Vrba.

Díky tříbodovému zisku se Baník odpoutal od 14. příčky. „Buďme ovšem na zemi! Čeká nás těžká série, v ní Sparta, Plzeň i Slavie, což není nic jednoduchého. Až tyhle zápasy ukážou, jak na tom jsme,“ upozornil trenér Baníku. „Pomohli jsme si, to ano, ale je to jen krůček, určitě ne skok.“