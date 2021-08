Opět bez vítězství. Fotbalové Pardubice na Baníku platily za chyby

„Body jsme udělat chtěli, věřili jsme, že aktivitou by se to mohlo podařit. První poločas byl velmi dobrý, zápas se ale zlomil po obrovské šanci Michala Berana,“ mrzelo na pozápasové tiskové konferenci pardubického trenéra Jaroslava Novotného.

Beran v 78. minutě dostal dobrý pas přímo před branku od Mojmíra Chytila, jenže ve stoprocentní příležitosti nezvládl zakončit. „Hned po zápase jsme ještě nestihli řešit proč, zpracovával míč a nějak mu to uteklo,“ popsal Novotný.

Beranův spoluhráč Chytil však záhy novináře ujistil, že žádné pranýřování se konat nebude. „Berymu asi nevyšel krok, ale nikdo mu to za vinu dávat nebude. Prohráli jsme jako mančaft, ne jedinec. Chybu udělal každý,“ podržel parťáka.

Na noze měl Beran vyrovnání na 2:2, místo toho ale deset minut nato přišel brejk Baníku a pojistka Jiřího Klímy na 3:1. „To byla další chyba, jsme zklamaní,“ hlesl kouč.

Chyba přišla i po předchozím vyrovnání Dominika Kostky na 1:1. Pardubičtí hráči si hned po rozehrávce domácích nepochopitelně ve vápně nepohlídali de Azeveda, který hlavou za minutu vrátil Baníku vedení. „Můžeme teoretizovat, co by se stalo, kdyby Lukáš Červ zvládl Azeveda nabrat, ale na to se nehraje. Pokud bychom proměnili tu další šanci a dali na 2:2, tak by se to dohrálo. To byl klíčový moment,“ zopakoval Novotný.

Baníkovský Dyjan Carlos Azevedo se raduje z gólu, který vstřelil, a Baník vede 2:1.

Pardubice tak dostaly na hřišti Baníku tři góly už podruhé za sebou. Loni v září ve Vítkovicích vyfasovaly výprask 0:3, trenér Novotný však partie nechtěl příliš srovnávat. „Tentokrát to byl úplně jiný zápas. Minule jsme tady prohráli poté, co Baník nebyl v nějaké extra situaci a vlétl na nás, tentokrát to do té sedmdesáté páté minuty byl vyrovnaný duel,“ přemítal.

V příštím kole Pardubice v pomyslném derby o Ďolíček vyzvou pražské Bohemians.