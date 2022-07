Sto let klubu. Ostravský Baník slaví zápasem se Celtikem

„Samozřejmě vnímáme, o jaké utkání jde a že dorazí plný stadion. Fanoušci se na zápas těší, my také a uděláme maximum pro to, abychom je potěšili. Atmosféra bude skvělá. V tomto směru to utkání bude vrchol přípravy,“ pronesl kouč Baníku Pavel Vrba, jenž se bude muset obejít bez dlouhodobě zraněných Jana Jurošky a Jaroslava Svozila, svalové problémy do hry nepustí Davida Lischku a Jiřího Boulu. Drobnější zranění pak léčí Daniel Smékal.

Celtic přiletěl do Ostravy v úterý odpoledne z tréninkového kempu v Rakousku, kde nejprve rozdrtil tým Viktoria Vídeň 7:0, pak v sobotu remizoval s Rapidem 3:3. Zápas proti Baníku je jeho třetí přípravnou partií ze sedmi naplánovaných. Ostravští fotbalisté o víkendu prohráli se Žilinou 1:3.

„Celtic i my jsme v nějaké fázi přípravy, těžko ale říct, jaké konkrétní záměry pro náš zápas budou mít. Kádr mají kvalitní a široký a pro nás to bude jednoznačně velice kvalitní prověrka před odjezdem na soustředění do Polska. Budeme chtít uhrát dobrý výsledek,“ zmínil Vrba, jenž s týmem zítra odcestuje na herní soustředění do polských Kielců.

Městský stadion bude otevřený od 16.00, výkop bude o dvě hodiny později. „Výjimečný zápas si žádá i jednotné barevné sladění diváků. Přijďte v bílém tričku nebo košili, ať je optický efekt co nejlepší,“ vyzval Baník své příznivce.