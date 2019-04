Zvládli jsme to perfektně. Na hattrick si ještě počkám, smál se Kuzmanovič

„Všem moc děkuji, ale byla to práce celého týmu. Mám samozřejmě radost. Byly to důležité góly, dali jsme je rychle. Pak, i když jsme ten jeden dostali, odpověděli jsme třetím krásným a de facto už šlo o to jen si vedení pohlídat do konce. Zvládli jsme to perfektně,“ pochvaloval si Kuzmanovič.

První dva góly jste dali do otevřené obrany, když jste rychle získali míč. Bylo to tak?

Před zápasem jsme si řekli, že zhustíme střed hřiště, že i kraje se budou stahovat doprostřed, vždy jeden z útočníků. Z toho pramenily naše zisky míče. A měli jsme jich dneska hodně. A některé jsme využili. Měli jsme i další nebezpečné situace.

Věřil jste si při tom druhém gólu, že stihnete zakončit, když proti vám vybíhal brankář Grigar?

Věřil, ale vyplynulo to ze situace, protože ten balon už šel přede mne a nevěděl jsem, kde stojí gólman. Když jsem zvedl hlavu, byl blízko u mě, ale měl odkrytou první tyč, takže jsem se snažil tam trefit.

Vyhovovalo vám, že jste vpředu s Diopem hráli na dva útočníky?

Oba raději hrajeme zkraje. Když jsme tři útočníci, musí se to opravdu hodně trénovat, abychom si na sebe zvykli, věděli, kdo kam nabíhá. A před tím nám chyběly právě náběhy za obranu. Teď jsme minulé dva zápasy rozbíhali soupeře, dělal to i Damé. Mohl jsem chodit i pro balon. Super spolupráce.



Máte dvě výhry během jednoho týdne. Předchozí špatná forma je zažehnaná?

Doufejme, že jo. Je to hodně důležité vítězství stejně jako to ve čtvrtfinále poháru proti silnému Liberci. Teplice také mají svou kvalitu, měli před tím fazonu, takže jsem rád, že jsme zvládli ty dva zápasy. Byl to velice náročný týden. Teď se můžeme odrazit dále a jet do Plzně trochu pod menším tlakem.

Do konce základní části soutěže zbývají tři kola. Jak těžké bude udržet místo v elitní šestce?

Uděláme pro to všechno. Máme ale tři těžké zápasy, dva venku a domácí derby s Opavou. Uvidíme. Bude to ještě náročné. Čeká nás hodně práce, ale věříme si. Výhra s Teplicemi byla jeden z důležitých kroků.

Jak vám bylo, když kotel po vašem druhém gólu skandoval hanlivý pokřik směrem k vašemu bývalému klubu – Opavě?

To je tady tradice, slyšíte to vícekrát za zápas. Jsem rád, že skandovali i moje jméno. Ostatní jsem neřešil.

Ostatně fandové křičeli: To je Baník! Takže už znovu jedete naplno?

Přesně tak. Před tím to pro nás bylo náročné spíše psychicky. Podali jsme špatný výkon v Karviné. Potřebovali jsme našim divákům dát vědět, že celý týden makáme a umíme ten fotbal hrát. Zvládli jsme to bojovně, nasazením, nakonec i fotbalově.

Co se změnilo?

Nevím… Po Karviné jsme chtěli zabrat. Takový přistup jako dnes by měl být furt. Měli bychom pořád hrát stejně bojovně, se stejným nasazením a pak se přidává fotbalová kvalita.

Jak daleko jste v utkání s Teplicemi měl k hattricku? V závěru jste z přímého kopu střílel vedle pravé tyče.

To jsem špatně vyřešil. Chtěl jsem centrovat ostře na zadní tyč, ale viděl jsem Grigara, že má u pravé tyče dost místa. Tak jsem to změnil. Minul jsem hodně, asi o metr a půl. Na hattrick si počkám.

Co příště v Plzni?

(směje se) Bude to těžký zápas, ale Baník tam už jednou v poháru uspěl, když tam odehrál skvělý zápas. Pokusíme se na to navázat.