Kvalifikace o Evropskou ligu: Ostrava se o předkolo utká s Mladou Boleslaví

Zatímco Baník sedm soutěžních zápasů po sobě nevyhrál a ve finále domácího poháru podlehl mistrovské Slavii 0:2, Mladá Boleslav vyhrála skupinu o Evropu pro sedmý až desátý celek základní části. Středočeský tým nejprve vyřadil Teplice a poté Zlín.

Baník Ostrava - Mladá Boleslav sobota 15.00, rozhodčí Franěk, kvalifikační utkání o Evropu Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Hrubý, Jirásek, Jánoš, Granečný - Diop. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jugas, Hájek, Wiesner - Fulnek, Hubínek, Matějovský, Přikryl - Mešanovič, Komličenko.

Mladoboleslavští neprohráli s Baníkem v lize sedmkrát po sobě, poslední tři duely včetně jarního skončily remízou. „Je to vyvrcholení sezony. Ukáže se, jestli se mužstvo ještě dovede vyždímat. Po finále poháru se Slavií bylo zklamání, ale věřím, že teď už je to z hlav pryč. Myslíme na to, jak se dostat do pohárů z ligy. Věřím, že diváci přijdou v takovém počtu, v jakém chodí, a pomůžou nám,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

„Předkolo Evropské ligy je pro nás velkým lákadlem. Natrefíme na tým, který má možná ještě vyšší ambice než my. Hrajeme u nich, bude to složité, ale těšíme se na to. Všichni jsme si začátkem února přáli, abychom tohle utkání 1. června hráli, a to se nám povedlo. V mužstvu cítím hladovost po úspěšném završení sezony,“ dodal mladoboleslavský kouč Jozef Weber.