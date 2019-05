Ostrava - Liberec 0:1, naději na Evropu trefil v závěru Kamso Mara

Byl to souboj o pátou příčku, z které se lze za určitých okolností dostat do předkola Evropské ligy.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Pokud právě Baník příští týden prohraje se Slavií finále domácího poháru, pátý tým tabulky se utká v kvalifikačním utkáním o Evropu s vítězem prostřední skupiny.

A pátý je po úterním vítězství v Ostravě právě Liberec, na Baník má jednobodový náskok. Čeká ho domácí duel s Plzní a na závěr se představí v Jablonci. Ostrava hraje se Slavií, pak se stejným soupeřem ve finále poháru a končí v Plzni. Pokud Baník vyhraje pohár, má jistotu minimálně 3. předkola Evropské ligy a Liberec o Evropu hrát nebude. S vítězem prostřední skupiny by pak hrál čtvrtý Jablonec.

Baník je totálně z formy, prohrál počtvrté za sebou, skóre z těch zápasů má 0:10 - 0:4 v Jablonci, 0:3 na Spartě, 0:2 znovu v Jablonci a 0:1 s Libercem.

Proti Liberci byl aktivnější, měl víc střel i možností, ale čtyři minuty před koncem inkasoval. Po rohovém rohu se míč odrazil ke Kamso Marovi, který se z deseti metrů trefil pod břevno.

V nastavení mohli domácí vyrovnat, ale během obrovského závaru Kamso Maro vyhlavičkoval míč z prázdné brány, následně Procházka trefil břevno a Pazdera mířil jen do brankáře.

VIDEO: Baník Ostrava - FC Slovan Liberec: Zsolt Hornyák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Bylo to vyrovnané utkání, které vyhrál šťastnější tým. Liberec dotlačil do sítě jeden vypadnutý balon. My jsme takových situací měli taky několik, bohužel jsme se neprosadili,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Zápas dvou hlavních aspirantů na páté místo se odehrál v sychravém a deštivém počasí v pětistupňovém chladu, který se podepsal i na kvalitě zápasu. Na promočeném trávníku byli domácí v první půli aktivnější, ale bez zraněných Baroše, Jánoše a čerstvě i Diopa byla ostravská ofenzíva bezzubá.

Zodpovědnost se na sebe snažil brát aktivně hrající Holzer, který se ve 36. minutě šikovně uvolnil ve středu hřiště a jeho prudká rána z 25 metrů byla prvním nebezpečným momentem zápasu, jenž musel vyřešit liberecký gólman Nguyen.

VIDEO: Baník Ostrava - FC Slovan Liberec: Filip Nguyen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jinak byl ale tlak Ostravy spíše platonický a chybělo mu zakončení. Až ve 45. minutě se znovu dostal k ráně Holzer, ale po ideálním Kuzmanovičově sklepnutí, z šestnácti metrů vysoko přestřelil.

Baník lépe vstoupil i do druhé půle a hned v úvodu měl možnost jít do vedení, jenže Mešaninov ani dorážející Holzer Nguyena nepřekonali.

Jalovou převahu Ostravy mohl utnout v 59. minutě Hybš. Liberecký bek si seběhl na levém křídle za záda domácí obrany a jeho vyloženou příležitost zmařil až Laštůvka.

VIDEO: Baník Ostrava - FC Slovan Liberec: Bohumil Páník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neustálý déšť utopil i náznaky kombinačního fotbalu, utkání oba týmy spíše jen dobojovaly. Jednu šanci Baník ještě měl: v 75. minutě přistál ideální centr na hlavě střídajícího Šašinky, který však hlavičkou z malého vápna minul.

V závěru se už rodily nebezpečné situace jen po standardních situacích a jedna z nich také rozhodla.

VIDEO: Baník Ostrava - FC Slovan Liberec: Václav Procházka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Udělali jsme možná klíčový krok k pohárové Evropě. Hned po prohře na Spartě rezonovala v kabině jediná věc: vítězství nad Baníkem. A jsme rádi, že jsme to dnes na hřišti dokázali. Pořád to ale ještě nic neznamená a bude velmi důležité to potvrdit s Plzní,“ řekl liberecký kouč Zsold Hornyák.