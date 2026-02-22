ONLINE: Ostrava - Ml. Boleslav, domácí poprvé vede kouč Smetana, jde o záchranu

Ještě před týdnem byl Baník o skóre před Mladou Boleslaví, ale po porážce v Liberci klesl na čtrnáctou příčku, která by na konci sezony znamenala účast v baráži. Na Mladou Boleslav ztrácí bod.
Jejich nový kouč Ondřej Smetana v týdnu nahradil Tomáše Galáska. Je už třetím trenérem Baníku v současném ročníku. Do října vedl mužstvo Pavel Hapal.
Mladoboleslavští nevyhráli čtyři utkání, naposled remizovali s Teplice 0:0.
M. Jedlička - A. Bewene, M. Chaluš, K. Pojezný, D. Holzer - M. Kohút, J. Boula, O. Kričfaluši, D. Buchta - V. Jurečka, A. Gning
M. Hrubý, D. Owusu, F. Šancl, J. Pira, A. Musák, H. Kante, L. Almási, M. Rusnák, S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský
J. Buryán, F. Lehký, J. Zíka, J. Kolařík, A. Zouhar, S. Jovanoski, D. Langhamer, N. Penner, D. Pech, V. Vorel