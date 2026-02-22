Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ostrava - Ml. Boleslav, domácí poprvé vede kouč Smetana, jde o záchranu

Autor: ,
Sledujeme online   15:10
Fotbalisté ostravského Baníku v přímém souboji o záchranu hostí Mladou Boleslav. Oba týmy ve spodní části tabulky dělí jediný bod. Domácí poprvé povede nový kouč Ondřej Smetana, který se do Baníku vrátil po čtyřech letech. Duel můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

Ostravský záložník Jiří Boula (vlevo) nahání míč spolu s Ylldrenem Ibrahimajem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ještě před týdnem byl Baník o skóre před Mladou Boleslaví, ale po porážce v Liberci klesl na čtrnáctou příčku, která by na konci sezony znamenala účast v baráži. Na Mladou Boleslav ztrácí bod.

Jejich nový kouč Ondřej Smetana v týdnu nahradil Tomáše Galáska. Je už třetím trenérem Baníku v současném ročníku. Do října vedl mužstvo Pavel Hapal.

Mladoboleslavští nevyhráli čtyři utkání, naposled remizovali s Teplice 0:0.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 15:30
Zápas probíhá
Ostrava : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Jedlička - A. Bewene, M. Chaluš, K. Pojezný, D. Holzer - M. Kohút, J. Boula, O. Kričfaluši, D. Buchta - V. Jurečka, A. Gning
Sestavy:
J. Floder - D. Kostka, O. Karafiát, D. Mareš, M. Hybš - M. Šubert, R. Macek, D. Kozel, S. John - M. Ševčík, C. Kabongo
Náhradníci:
M. Hrubý, D. Owusu, F. Šancl, J. Pira, A. Musák, H. Kante, L. Almási, M. Rusnák, S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský
Náhradníci:
J. Buryán, F. Lehký, J. Zíka, J. Kolařík, A. Zouhar, S. Jovanoski, D. Langhamer, N. Penner, D. Pech, V. Vorel
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
