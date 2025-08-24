Chance Liga 2025/2026

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Jiří Seidl
  21:33
Poté, co v první půli marně dobývali branku Slovácka, fotbalisté Baníku udeřili ze vzduchu. Po centru Frýdka přesně hlavičkoval Almási, po rohu Plavšiče poté i Prekop. Ostravští v 6. ligovém kole vyhráli 2:0. Navíc poprvé v sezoně - v součtu s evropskými poháry a domácí soutěží na devátý pokus - udrželi čisté konto.
„Nulu už mužstvo potřebovalo. A k tomu i první tři body v lize,“ prohlásil asistent ostravského trenéra Michal Šmarda, který tým vedl místo Pavla Hapala, jemuž po nedělním utkání vypršel dvouzápasový trest za vyloučení v duelu s Duklou.

„Obě branky padly po podobných situacích,“ prohlásil slovácký kouč Jan Kameník. „Při první jsme možná podcenili Almásiho, nechali jsme ho ve vápně volného. A Prekop? Když mu dáte kousek prostoru, dokáže šanci proměnit.“

Šmarda ocenil, že se trefili oba ostravští útočníci. „Pomůže jim to, ale od toho tam jsou. Jde však o týmovou práci. Kdyby nebyly centry, tak ani šance nejsou,“ podotkl.

„Mrzí mě, že jsme utkání odevzdali tak lehce,“ povzdechl si obránce hostů Petr Reinberk.

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

„Od první minuty bylo znát, že si jdeme za třemi body,“ upozornil Šmarda. „Mužstvo bylo aktivní, bylo tam i hodně centrů, na což jsme se zaměřili. Soupeře jsme místy zatlačili do hlubšího bloku. Možná nám při centrech chybělo více přesnosti, ale měli jsme dost standardek, byly tam dobré nápady.“

Třeba když Ostravští rozehráli roh à la Rudolf Otepka, který se podobným způsobem před dvaceti lety trefil za Příbram proti Spartě. Holzer se dotkl míče stojícího u rohového praporku, Frýdek ho vzal, zaútočil, jenže brankář Heča jeho střelu vyrazil.

„Holzer mi říkal, když jsem kolem něj procházel, ať hraju, že ten balon trošku kopl, a tak jsem to zkusil,“ usmál se Frýdek, byť přiznal, že si nebyl jistý, zda Holzer míč skutečně rozehrál. „O téhle fintě jsem ale věděl, jen tehdy z ní padl gól. Tentokrát to tak nedopadlo.“

Právě Frýdek v neděli patřil k největším tahounům Baníku. Po letním příchodu z Liberce a menším svalovém zranění poprvé nastoupil v základní sestavě. A s Holzerem se na levé straně výborně doplňovali.

„Jsem rád, že nám to takhle vyšlo, ale musíme pokračovat dál a předvádět podobné výkony každý zápas,“ řekl Frýdek.

Kameník přiznal, že Holzera v ostravském základu očekávali, ale s Frýdkem moc nepočítali. „Věděli jsme, že k nějakým změnám oproti poháru v Celje dojde. Bylo obtížné trefit sestavu domácích. Ani rozestavení nešlo moc odhadnout, protože to střídají. Říkali jsme si, že na to budeme muset zareagovat v průběhu hry, že si to budou muset hráči odřídit sami, což se dařilo jen částečně.“

Ostravský záložník Christian Frýdek padá po souboji s Filipem Vaškem ze Slovácka.

Baník v porovnání s pohárem v Celje postavil do základní sestavy hned sedm jiných fotbalistů... „Důležité je, že tam byla potřebná energie, že kluci od začátku dřeli,“ řekl Šmarda.

Ani mezi náhradníky tentokrát nebyli Michal Kohút a Tomáš Rigo, v jehož případě se znovu objevily spekulace, že je na odchodu do Stoke City. „Kohút měl menší zdravotní trable, které ho trápí už delší dobu. Rigo se moc necítil, měl lehčí virózu,“ vysvětlil Šmarda.

Odřídit dva zápasy v pozici hlavního trenéra pro něj nebylo nijak složité. „Neřekl bych, že to pro mě byla nějaká novinka. Už jsem nějaká mužstva vedl ve druhé lize,“ připomněl. „Ale samozřejmě cítíte větší zodpovědnost. Nicméně máme jednoho hlavního kouče, výborného. A tvoříme tým.“

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi by měl zamířit do Varšavy, zbývá prohlídka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

ONLINE: Sparta - Dukla 3:2, domácí tlak neustává, po Kuchtovi znovu slaví Uchenna

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté hrají své jedenácté soutěžní utkání. Během pohárového dvojzápasu s lotyšskou Rigou vedou v malém pražském derby nad Duklou 3:2. Hosté zápas otočili, ale favorita vrátil do hry...

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Poté, co v první půli marně dobývali branku Slovácka, fotbalisté Baníku udeřili ze vzduchu. Po centru Frýdka přesně hlavičkoval Almási, po rohu Plavšiče poté i Prekop. Ostravští v 6. ligovém kole...

United po neproměněné penaltě pouze remizoval. Grealish zařídil výhru Evertonu

Aktualizujeme

Fotbalisté Manchesteru United remizovali na hřišti Fulhamu 1:1 a v novém ročníku anglické ligy se nedočkali vítězství ani ve druhém kole. První výhru si naopak připsal Everton, který doma porazil...

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

Horejšova úleva po první výhře: Nejtěžší zápas v Hradci. Pomohl i teambuilding

Pět zápasů bez vítězství? To se trenérovi Davidu Horejšovi stalo v Hradci poprvé. „Vylepšení" rekordu na šest si ale odpustil. „Nejtěžší utkání, co jsem v Hradci. Připadal jsem si, jako by tam stál...

24. srpna 2025  19:45

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci" poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi by měl zamířit do Varšavy, zbývá prohlídka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Novinky o Krejčím: Trénoval normálně jako ostatní, prozradil kouč. Na přestup se čeká

Čeká se jen na chvíli, kdy se celý transfer oficiálně potvrdí. Zatím však český obránce Ladislav Krejčí zůstává dál hráčem fotbalové Girony. A tu čeká v neděli večer ligový duel s Villarrealem. „Je v...

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

Pro fotbalové fanoušky jistě tuze zajímavé jméno. Pětadvacetiletý norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec jistého Erlinga Brauta Haalanda, uvízl v přestupové síti pražské Slavie. „Levonohý, s...

Šulc asistoval a Karabec gólem pečetil výhru Lyonu: Pomůže mi do budoucna

V prvním poločase asistoval u úvodní branky utkání Pavel Šulc, v závěru pak na konečných 3:0 zvyšoval Adam Karabec. Lyon i s přispěním dvou českých fotbalistů porazil ve 2. kole francouzské nejvyšší...

