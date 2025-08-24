Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

„Nulu už mužstvo potřebovalo. A k tomu i první tři body v lize,“ prohlásil asistent ostravského trenéra Michal Šmarda, který tým vedl místo Pavla Hapala, jemuž po nedělním utkání vypršel dvouzápasový trest za vyloučení v duelu s Duklou.
„Obě branky padly po podobných situacích,“ prohlásil slovácký kouč Jan Kameník. „Při první jsme možná podcenili Almásiho, nechali jsme ho ve vápně volného. A Prekop? Když mu dáte kousek prostoru, dokáže šanci proměnit.“
Šmarda ocenil, že se trefili oba ostravští útočníci. „Pomůže jim to, ale od toho tam jsou. Jde však o týmovou práci. Kdyby nebyly centry, tak ani šance nejsou,“ podotkl.
„Mrzí mě, že jsme utkání odevzdali tak lehce,“ povzdechl si obránce hostů Petr Reinberk.
|
Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási
„Od první minuty bylo znát, že si jdeme za třemi body,“ upozornil Šmarda. „Mužstvo bylo aktivní, bylo tam i hodně centrů, na což jsme se zaměřili. Soupeře jsme místy zatlačili do hlubšího bloku. Možná nám při centrech chybělo více přesnosti, ale měli jsme dost standardek, byly tam dobré nápady.“
Třeba když Ostravští rozehráli roh à la Rudolf Otepka, který se podobným způsobem před dvaceti lety trefil za Příbram proti Spartě. Holzer se dotkl míče stojícího u rohového praporku, Frýdek ho vzal, zaútočil, jenže brankář Heča jeho střelu vyrazil.
„Holzer mi říkal, když jsem kolem něj procházel, ať hraju, že ten balon trošku kopl, a tak jsem to zkusil,“ usmál se Frýdek, byť přiznal, že si nebyl jistý, zda Holzer míč skutečně rozehrál. „O téhle fintě jsem ale věděl, jen tehdy z ní padl gól. Tentokrát to tak nedopadlo.“
Právě Frýdek v neděli patřil k největším tahounům Baníku. Po letním příchodu z Liberce a menším svalovém zranění poprvé nastoupil v základní sestavě. A s Holzerem se na levé straně výborně doplňovali.
„Jsem rád, že nám to takhle vyšlo, ale musíme pokračovat dál a předvádět podobné výkony každý zápas,“ řekl Frýdek.
Kameník přiznal, že Holzera v ostravském základu očekávali, ale s Frýdkem moc nepočítali. „Věděli jsme, že k nějakým změnám oproti poháru v Celje dojde. Bylo obtížné trefit sestavu domácích. Ani rozestavení nešlo moc odhadnout, protože to střídají. Říkali jsme si, že na to budeme muset zareagovat v průběhu hry, že si to budou muset hráči odřídit sami, což se dařilo jen částečně.“
Baník v porovnání s pohárem v Celje postavil do základní sestavy hned sedm jiných fotbalistů... „Důležité je, že tam byla potřebná energie, že kluci od začátku dřeli,“ řekl Šmarda.
Ani mezi náhradníky tentokrát nebyli Michal Kohút a Tomáš Rigo, v jehož případě se znovu objevily spekulace, že je na odchodu do Stoke City. „Kohút měl menší zdravotní trable, které ho trápí už delší dobu. Rigo se moc necítil, měl lehčí virózu,“ vysvětlil Šmarda.
Odřídit dva zápasy v pozici hlavního trenéra pro něj nebylo nijak složité. „Neřekl bych, že to pro mě byla nějaká novinka. Už jsem nějaká mužstva vedl ve druhé lize,“ připomněl. „Ale samozřejmě cítíte větší zodpovědnost. Nicméně máme jednoho hlavního kouče, výborného. A tvoříme tým.“