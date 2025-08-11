Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

„Kluci měli dvě sezony fantastické, tým šlapal, postoupil do pohárů, což jsme chtěli,“ připomněl asistent trenéra Michal Šmarda, který mužstvo proti Karviné vedl místo potrestaného Pavla Hapala. Ten byl po vyloučení v minulém kole na tribuně.
Uvědomuje si, že hráči se s náročným startem sezony perou. „Někdo lépe, někdo hůře. Ale máme kádr od toho, abychom ho protočili, takže někteří dostali šanci hrát poprvé od začátku,“ uvedl Šmarda.
Ostravští oproti čtvrtečnímu zápasu s vídeňskou Austrií vyměnili v základní sestavě sedm hráčů. Ale nebylo změn v sestavě přeci jen příliš?
|
Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík
„Ne. Máme silný kádr, i ostatní potřebují dostat příležitost, být vytížení. A další si musejí odpočinout,“ rozporoval asistent trenéra.
Třeba Karel Pojezný, který v předchozích šesti soutěžních zápasech jako jediný nechyběl ani minutu, nebyl ani na lavičce. „Dostal jsem volno,“ vysvětloval obránce, který parťáky podporoval z tribuny.
Podle Šmardy Baník výhru Karviné daroval. „Nejsme schopni udržet zápas s nulou, vždy uděláme nějakou chybu a protivník nás potrestá. Chybí nám lepší finální řešení.“
Karvinský trenér Martin Hyský měl ale opačný názor. „Moje mužstvo vyhrálo zaslouženě. Cítili jsme, že budeme mít velkou šanci vyhrát, protože Baník má náročný program, čekali jsme, že bude mít v sestavě rotaci a ta přišla. A kdy jindy toho využít?“
A tak v 54. minutě Labík těsně před pokutovým územím vypíchl míč gólmanu Holcovi, který se nedohodl s Lischkou, a obloukem ho poslal pod břevno. Munksgaard marně skákal, balon nevyhlavičkoval.
„Před tím jsme prohráli hlavičkový souboj, ale vyřešila by to lepší komunikace mezi hráči,“ upozornil Šmarda. „A při té penaltě musí hráč situaci vyhodnotit lépe, chovat se opatrněji, ale jde o zlomek okamžiku, kdo tam dá nohu dříve,“ vrátil se k rozhodujícímu momentu, kdy Tiéhi ve vápně zasáhl Gninga.
Domácím tak nepomohlo, že po prvním gólu Karviné brzy vyrovnali díky centru Owusua z pravé strany a hlavičce Almásiho.
„Každopádně prostřídání ve druhém poločase přineslo do naší hry intenzitu. Mužstvo se rvalo. V některých momentech nám ale chyběla kvalita, lépe si danou situaci připravit, zvolit lepší řešení. K tomu trefíme tyčku, byla tam i výborná křižná střela Erika (Prekopa), chyběl kousek,“ litoval Šmarda.
Do tyče střílel Almási. „Tam už rozhodují centimetry,“ povzdechl si ostravský útočník.
A hráči Baníku se v závěru dožadovali i penalty po ruce Bužka.
„Balon spadne soupeři na ruku. Vyznejte se v tom, nám se to stane v poháru s Olomoucí, kdy se míč vykulí a zasáhne ruku Kpoza a hned je penalta,“ divil se asistent trenéra Hapala.
Ostravští se musejí znovu rychle přepnout na odvetu třetího předkola Konferenční ligy, která je čeká ve čtvrtek od 21.00 ve Vídni s Austrií. Budou hájit vedení 4:3.