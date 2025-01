Tým je pracovitý a chce něco dokázat. Šmarda o prvním půlroce v Baníku

„Pokud si dobře pamatuji, na Bazalech jsem odehrál svůj první ligový zápas, nějakých osm minut... Jo, tady jsem jezdil rád, tady byla vždy fajnová atmosféra,“ vypráví Šmarda, pro něhož jsou nyní Bazaly, kde trénuje Baník, pracovištěm.

Začínal v Hradci Králové, za který v září 1990 v Ostravě při premiéře mezi tehdy československou elitou naskočil do hry v 89. minutě. Baník góly Ollendera vyhrál 2:1.

Dělám práci, která mě baví. Jsme tady v dobrém kolektivu, posouvá mě to.

Šmarda v Hradci Králové odehrál šest sezon, načež prošel Sigmou Olomouc, Spartou Praha, s níž má i mistrovský titul, Blšany, Žižkovem a po návratu do královéhradeckého klubu ještě vyrazil na rok do Bohemians Praha 1905. Tam v roce 2008 ukončil prvoligovou hráčskou kariéru. Během ní odehrál 341 utkání, v nichž dal 19 gólů.

A stal se trenérem, byť se k nové roli nijak neupíná, o čemž svědčí fakt, že když v roce 2021 skončil jako asistent trenéra ve Spartě, byl skladníkem ve firmě se sportovním oblečením. „Práce se nebojím,“ říká Michal Šmarda, jemuž bude 31. ledna 54 let.

V Baníku máte za sebou první půlrok. Jaký byl?

Dělám práci, která mě baví. Jsme tady v dobrém kolektivu, posouvá mě to, jsou tady kvalitní trenéři, kteří už mají něco za sebou. A samozřejmě vše je podpořené i výsledky. Stále mě ale bolí, že jsme se nedostali přes Kodaň (Baník v Konferenční lize vypadl na penalty – pozn. red.). Snad to odezní.

Opravdu máte pořád ještě v hlavě to vyřazení z poháru?

Ve fotbalovém příběhu jsou okamžiky, na které nezapomínáte. Zážitky k fotbalu patří. Na druhou stranu krásné bylo, když jsme na podzim vyhráli na hřišti Sparty (3:1). Liga je náročná, vyrovnaná, není jednoduché vítězit, potvrzovat roli favorita. Sparta je pojem a každé vítězství, navíc Baník tam vyhrál po dlouhé době (po 10 letech – pozn. red.), je fajn.

S Pavlem Hapalem jste se potkali v Olomouci?

Spíše po Olomouci, když přijel ze zahraničí (Michal Šmarda působil v Olomouci v letech 1996 až 1998, Pavel Hapal se do ní ještě na jednu sezonu vrátil v roce 1998 – pozn. red.). Ale že bychom vyloženě spolu dělali nebo se potkali na hřišti, to ne. Z Olomouce se však známe, takže jsem byl velmi potěšený, když mi loni nabídl spolupráci. Neváhal jsem.

Asistenty trenéra jsou i Marcel Frait a Jan Romaněnko. Jak máte rozdělené role?

Šéf je jasný (usmívá se). Samozřejmě se dělíme o tréninkovou náplň, vše konzultujeme. Kromě nás jsou v realizačním týmu i kondičáci, trenéři gólmanů, videokouč, každý si něco řekne. Bavíme se o všem, reagujeme na zápasy, co je potřeba zlepšit, v čem se zdokonalit, jak se připravit na soupeře. Pokud jde o něco speciálního, tak Marcel Frait má na starosti defenzivní standardky a já ofenzivní, Honza Romaněnko individuální rozvoj hráčů, jejich zdokonalování. Vše je ale propletené. Každý si řekne svůj názor.

Dokážete se i pohádat?

To k tomu patří. Zdravě. Dobré je i to, aby s tím, když někdo něco řekne, jiný třeba nesouhlasil, aby viděl danou věc trochu jinak. Ale vždy najdeme společnou cestu. Cíl máme jeden – uspět. Tým je dobře nastavený, pracovitý a chce něco dokázat. To je důležité.

Zmínil jste, že máte na starosti útočné pojetí standardních situací. Baník na podzim kopal 133 rohů, nejvíce ze všech mužstev, ale moc gólů po nich nedal. S nadsázkou je to vaše vina?

Jo, tak... To patří k fotbalu (směje se). Je období, kdy jsou standardky lepší a kdy horší. Kolikrát můžete dělat, co chcete, a neuspějete. Soupeř reaguje, i když byste třeba měli být o myšlenku napřed. Je potřeba, aby se vše potkalo – ten, kdo kope, s tím, kdo je v náběhu. Je to i o dravosti, důrazu, touze prosadit se.

Asi není jednoduché vymyslet nějakou standardní situaci, která by protivníka dokonale zaskočila.

My se připravujeme na soupeře a stejně tak on na nás. Jak jsem říkal, musí se vše potkat, sejít.

Působíte klidně, ale při zápasech se dokážete i pěkně rozohnit.

Tak jsem to měl i jako hráč. Jdu hrát a chci vyhrát. Fotbal mě baví. Hráčská kariéra uteče rychle, člověk si váží každého týdne, každého zápasu a teď je to to samé. Hráčská i trenérská kariéra rychle utíká, vážíte si každé příležitosti. Fotbal je můj život, moje životní náplň. Člověk chce vyhrávat, i když porážky ke sportu patří. Ale když je dobře vyhodnotíte, posunou vás dál.

Z podzimního kádru zatím odešli brankář Jakub Markovič do Slavie, stoper Emmanuel Uchenna do Sparty a útočník Jiří Klíma na hostování do Slovácka. Je pro vás nejdůležitější, aby se mužstvo přes zimu příliš nezměnilo?

Kdyby kádr zůstal, jak je, bylo by to výborné. Ale je přestupové období, takže k něčemu pořád může dojít. Uvidíme.

Nejste z toho nervózní, protože neustále se probírá zejména odchod Ewertona?

Patří to k fotbalu. Když má hráč kvalitu, někam se posune, jde dál. Je to šance zase pro jiné kluky, kteří dostanou více prostoru, anebo pro ty, co přijdou. Je to koloběh.

Před příchodem do Baníku jste byl hlavním trenérem Prostějova. Bylo pro vás těžké přepnout do role asistenta?

Role hlavního trenéra je jiná, jsem rád, že jsem si ji mohl vyzkoušet. Máte větší zodpovědnost, ale nějaké přepnutí, s tím problém nemám. Máme daná pravidla a ta respektujeme.

Mimo jiné jste byl asistentem trenéra v Jablonci, ve Spartě Praha a ve Slovácku. Kam řadíte působení v Baníku?

Mám práci, která mě baví, a v těch týmech, co jste jmenoval, ale i v Jihlavě jsem měl řadu dobrých hlavních trenérů, od kterých jsem se dost naučil, člověk se pořád zdokonaluje. Jsem rád, že jsem mohl s takovými trenéry (mimo jiné Václavem Kotalem a Martinem Svědíkem – pozn. red.) pracovat. Takže angažmá v Baníku je jako každé jiné. Chcete být úspěšný, všichni chceme být úspěšní a děláme vše, aby tomu tak bylo.

Předpokládám, že v budoucnu byste byl rád hlavní trenér.

Uvidíme, co přinese čas. Nynější role mě baví. Těší mě být v příjemném kolektivu. A Baník je pojem.