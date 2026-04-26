Sundejte dresy! křičeli fandové na hráče Baníku. Ti odmítli, chtějí bojovat dál

Jiří Seidl
  8:53
Nejsou schopni odehrát utkání, aniž by nedostali gól. A sami ho nedokážou vstřelit. To jsou současní fotbalisté Baníku Ostrava. V sobotní dohrávce 27. kola první ligy prohráli doma s Plzní 0:1 a po základní části jsou poslední. Dukla Praha totiž vyhrála na hřišti Slovácka 2:1 a přeskočila je. „Bohužel je to odraz celé sezony,“ povzdechl si kapitán Michal Frydrych.
Ostravský kapitán Michal Frydrych si zpracovává míč na prsou před plzeňským útočníkem Princem Aduem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„My chceme Baník! Rubejte za Baník!“ skandovali fanoušci po utkání, během něhož tým bez umdlení povzbuzovali. Po něm se však už ve třetím utkání za sebou pustili do ostré výměny názorů s hráči.

„Bohužel jsme se naší vinou propadli na poslední místo a fanoušci mají právo být na nás naštvaní, mají právo nám to říct. Musíme si s nimi vysvětlit nějaké věci. A co tam padlo, bych nechal mezi námi,“ řekl kapitán Frydrych, který s Danielem Holzerem a Jiřím Boulou došli nejblíže kotli.

Fanoušci mimo jiné vyzvali fotbalisty, aby sundali dresy Baníku. Načež hráči opáčili, že je sundávat nebudou, že budou bojovat až do konce.

„Jestli jste to slyšeli, tak něco takového tam padlo,“ připustil Frydrych. „Opravdu budeme bojovat do poslední chvíle za Baník a uděláme všechno pro to, abychom v nadstavbě ukázali, že si zasloužíme hrát za Baník, nosit na sobě ten dres, ten znak.“

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Upozornil, že si hráči uvědomují, za jaký klub hrají. „Je na čase ukázat všechno, co v nás je, protože zápas s Plzní nebyl tak špatný, abychom ho prohráli,“ dodal Frydrych.

„Nedokážeme utkání, která vypadají dobře, dovést do vítězného konce, nebo aspoň k remíze. Vždycky přijde nějaká situace, která nás srazí. Týden co týden dostáváme takové rány. Teď ale bude na nás, abychom to už zastavili a zvedli se.“

Kotel příznivců ostravského Baníku během utkání s Plzní.

Trenér Ondřej Smetana prohlásil, že Baník potřebuje odolné, tvrdé a zkušené hráče, kteří nynější tíživou situaci ustojí. „Jsme v Baníku Ostrava, ten tlak je tady větší než v jiných klubech, a to je třeba si uvědomit,“ podotkl. „Kritika fanoušků je realita, se kterou se musíme vypořádat, je to něco, s čím musíte v Baníku počítat.“

A má vůbec ostravský výběr takové fotbalisty, o nichž Smetana mluvil?

„Není to téma, které bychom teď měli otvírat,“ namítl kouč. „My musíme zbývající zápasy zvládnout všichni, jak jsme spolu. Jsem nastavený, že jdeme pracovat, a tak by to měli mít i hráči, kteří tady jsou. Žádné jiné nepřivedeme.“

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Stále se navíc objevují spekulace, že by Smetana mohl u mužstva skončit.

„Jestli závěr ligy bude se mnou, nebo s někým jiným, neřeším. Když jsem do toho šel, věděl jsem, že to bude náročné, že určitě to není jen shoda nějakých okolností, že je Baník tam, kde je,“ odpověděl kouč.

„Věřil jsem, že to zvládnu, že pomůžu mužstvo nakopnout, že to otočíme. Pořád není konec, takže budu bojovat do poslední minuty, do posledního kola.“

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
