Sundejte dresy! křičeli fandové na hráče Baníku. Ti odmítli, chtějí bojovat dál

„My chceme Baník! Rubejte za Baník!“ skandovali fanoušci po utkání, během něhož tým bez umdlení povzbuzovali. Po něm se však už ve třetím utkání za sebou pustili do ostré výměny názorů s hráči.
„Bohužel jsme se naší vinou propadli na poslední místo a fanoušci mají právo být na nás naštvaní, mají právo nám to říct. Musíme si s nimi vysvětlit nějaké věci. A co tam padlo, bych nechal mezi námi,“ řekl kapitán Frydrych, který s Danielem Holzerem a Jiřím Boulou došli nejblíže kotli.
Fanoušci mimo jiné vyzvali fotbalisty, aby sundali dresy Baníku. Načež hráči opáčili, že je sundávat nebudou, že budou bojovat až do konce.
„Jestli jste to slyšeli, tak něco takového tam padlo,“ připustil Frydrych. „Opravdu budeme bojovat do poslední chvíle za Baník a uděláme všechno pro to, abychom v nadstavbě ukázali, že si zasloužíme hrát za Baník, nosit na sobě ten dres, ten znak.“
Upozornil, že si hráči uvědomují, za jaký klub hrají. „Je na čase ukázat všechno, co v nás je, protože zápas s Plzní nebyl tak špatný, abychom ho prohráli,“ dodal Frydrych.
„Nedokážeme utkání, která vypadají dobře, dovést do vítězného konce, nebo aspoň k remíze. Vždycky přijde nějaká situace, která nás srazí. Týden co týden dostáváme takové rány. Teď ale bude na nás, abychom to už zastavili a zvedli se.“
Trenér Ondřej Smetana prohlásil, že Baník potřebuje odolné, tvrdé a zkušené hráče, kteří nynější tíživou situaci ustojí. „Jsme v Baníku Ostrava, ten tlak je tady větší než v jiných klubech, a to je třeba si uvědomit,“ podotkl. „Kritika fanoušků je realita, se kterou se musíme vypořádat, je to něco, s čím musíte v Baníku počítat.“
A má vůbec ostravský výběr takové fotbalisty, o nichž Smetana mluvil?
„Není to téma, které bychom teď měli otvírat,“ namítl kouč. „My musíme zbývající zápasy zvládnout všichni, jak jsme spolu. Jsem nastavený, že jdeme pracovat, a tak by to měli mít i hráči, kteří tady jsou. Žádné jiné nepřivedeme.“
Stále se navíc objevují spekulace, že by Smetana mohl u mužstva skončit.
„Jestli závěr ligy bude se mnou, nebo s někým jiným, neřeším. Když jsem do toho šel, věděl jsem, že to bude náročné, že určitě to není jen shoda nějakých okolností, že je Baník tam, kde je,“ odpověděl kouč.
„Věřil jsem, že to zvládnu, že pomůžu mužstvo nakopnout, že to otočíme. Pořád není konec, takže budu bojovat do poslední minuty, do posledního kola.“